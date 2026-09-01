Afrique: Initiative pour la gouvernance mondiale - Le 1er anniversaire auréolé de 5 points de consensus

Le 1er septembre 2025, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping lançait l'Initiative pour la gouvernance mondiale (IGM). Aujourd'hui, 1er septembre 2026, marque donc le premier anniversaire de cette initiative que de nombreux pays ont rejoint à l'image du Burkina Faso et ce, dès les premières heures. Mieux, nombreux sont les pays qui participent aux activités du groupe depuis son lancement. A preuve, sa réunion tenue en mai dernier, au siège des Nations Unies à New York aux Etats-Unis d'Amérique, avait enregistré la participation des ministres des Affaires étrangères et de représentants de plus de 60 pays.

Pouvait-il en être autrement quand on sait que les objectifs poursuivis par cette initiative sont aussi pertinents que d'actualité? En effet, lors de leur réunion de mai dernier, à New York, les membres ont reconnu que l'IGM était en parfaite adéquation avec les buts et principes de l'ONU. Et ils n'ont pas tort. Ce d'autant que l'IGM milite pour un monde de paix. Cela dit, dans un monde où des Etats prônent l'équité et le respect de la souveraineté dans les relations internationales, l'IGM ne pouvait que susciter l'adhésion de nombreux Etats.

En tout cas, elle a non seulement reçu un écho favorable, mais aussi a été accueillie et soutenue par plus de 160 pays et organisations. Toujours est-il que l'IGM se présente comme un nouveau cadre idéal qui pourrait contribuer à donner un nouveau visage à la gouvernance mondiale. On est d'autant plus fondé à le penser que les concepts majeurs présentés par le président chinois au lancement de l'initiative, portent sur l'égalité souveraine, le multilatéralisme, le respect du droit international et une approche centrée sur l'humain ainsi qu'une approche orientée vers l'action.

Dès lors, on comprend le choix du Burkina Faso de faire partie du Groupe des amis de l'IGM. En effet, le pays des hommes intègres trouve en ces principes, les valeurs qui fondent un monde de paix, de justice, bref un monde où le libre choix des partenaires est possible, où la liberté de construire un Etat souverain et indépendant est garantie.

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Les fruits commencent à tenir la promesse des fleurs

Dans tous les cas, dans un monde en perpétuelle mutation, et où le rapport de force est parfois privilégié au détriment du dialogue, l'IGM ne peut que constituer un chemin d'espoir pour de nombreux pays, surtout les plus faibles dans leurs rapports avec les grandes puissances. C'est dire si le jeu en vaut la chandelle pour le Groupe des amis de la gouvernance mondiale qui compte à ce jour, plus de 60 pays et qui prennent régulièrement part aux activités de l'IGM. C'est d'autant plus vrai que ce 1er anniversaire se déroule dans un contexte où les fruits commencent à tenir la promesse des fleurs.

Et ce n'est pas le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi qui dira le contraire, lui qui avait participé aux côtés de ses pairs, à la réunion de mai et qui, au terme de laquelle, avait déclaré que le groupe était parvenu à un consensus sur cinq points. Et pas des moindres, puisqu'ils visent l'amélioration de la gouvernance mondiale. Primo, tous les membres soutiennent la démocratisation des relations internationales. Mieux, tous les pays, indépendamment de leur taille, de leur puissance ou de leur richesse, ont le droit de choisir leur propre système social et leur propre voie de développement, ainsi que de participer, de prendre des décisions et de bénéficier de manière égale de la gouvernance mondiale.

Secundo, tous les membres appellent au respect des buts et principes de la Charte des Nations Unies, à l'application égale du droit et des règles internationales, et à la lutte contre le deux poids deux mesures et la coercition. Tertio, tous les membres sont favorables à la défense du rôle central de l'ONU, à la pratique du multilatéralisme, au renforcement des mécanismes multilatéraux et à l'opposition à l'unilatéralisme et aux rapports de force. Quarto, tous les membres soutiennent la réforme et l'amélioration de la gouvernance mondiale et la réduction des clivages Nord-Sud, afin que tous les pays bénéficient du développement sans qu'aucun ne soit laissé pour compte.

Quinto, tous les membres appellent également à relever les défis les plus urgents auxquels la communauté internationale est confrontée au moyen d'actions concrètes et de résultats tangibles, afin que la gouvernance mondiale réponde aux besoins des peuples et de l'époque, selon M. Wang, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC). Autant dire que le premier anniversaire de l'IGM est auréolé de 5 points de consensus devant servir de boussole pour l'amélioration de la gouvernance mondiale. Et cela n'est pas pour déplaire aux pays africains qui font toujours face à l'hégémonie de certaines grandes puissances, notamment occidentales.