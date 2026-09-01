Sénégal: Le gouvernement lève le gel des importations d'oignons

Au Sénégal, le gel des importations d'oignons, imposé depuis janvier 2026, a finalement été levé ce lundi 31 août, permettant aux importateurs de reprendre leurs activités commerciales. Depuis 2006, le pays suspend chaque année les importations, généralement de février à juillet ou août, afin de favoriser l'écoulement de la production locale, de stabiliser les prix et, à terme, d'atteindre l'autosuffisance. La réouverture du marché doit désormais permettre d'assurer l'approvisionnement jusqu'à la prochaine campagne. Mais produire en quantité ne fera pas tout.

C'est un ouf de soulagement pour les importateurs et les commerçants grossistes au Sénégal. Depuis le 16 janvier 2026, date du gel des importations d'oignons, ils ne pouvaient qu'écouler leurs stocks, sans pouvoir en importer de nouveaux. Mamadou Touré, l'un des grands importateurs de ce légume à Dakar, se dit satisfait de cette décision du gouvernement. « C'est une très bonne chose pour les consommateurs parce que, au niveau de la sous région, il y a plus de bonne qualité d'oignons », estime-t-il. Pour l'importateur, permettre de nouveau l'arrivée d'oignons étrangers est donc « une très bonne chose ».

Quant aux producteurs locaux d'oignons, ils ne sont pas opposés à la levée de cette interdiction, leur production ayant été écoulée durant cette période de gel. Mais l'État doit tout de même continuer à les protéger, estime Malick Gueye, secrétaire général de l'Interprofession oignon du Sénégal. « L'État doit veiller à l'approvisionnement correct du marché. Mais nous avons d'énormes difficultés par rapport aux problèmes de commercialisation », explique-t-il. En cause notamment, selon lui, la concurrence des grandes exploitations : « Les agrobusiness [...] ont les gros moyens, qui ont la possibilité de produire en quantité et de vendre à un prix moins cher que nous. »

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Une situation qui pénalise particulièrement les plus petites exploitations, poursuit Malick Gueye : « Ces agrobusiness, en général, ils occupent le marché au moment où le petit producteur a des difficultés pour évacuer sa production. » La production locale est d'environ 450 000 tonnes d'oignons par an. Mais selon les producteurs, près de 100 000 tonnes sont inutilisables faute de moyens de stockage.