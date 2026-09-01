Soudan: Les préparatifs du dialogue national débutent sans les FSR

Au Soudan, les travaux pour un dialogue soudanais ont commencé. C'est ce qu'a annoncé, dimanche 30 juin, à Khartoum, le Comité de préparation du dialogue national, à l'issue de sa première réunion. Cette initiative a été annoncée par le commandant de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, mi-août. Selon lui, elle doit permettre au pays d'instaurer une paix durable, bien que le pays soit toujours en guerre et que les Forces de soutien rapide (FSR) que combat l'armée, depuis trois ans, ne soient pas conviées.

Le comité de préparation du dialogue soudanais est composé de personnalités civiles, universitaires, journalistes ou encore juristes. Pour commencer, ce comité entend procéder à diverses consultations avec les acteurs politiques et la société civile, mais également des partenaires régionaux ou internationaux.

L'objectif est celui de parvenir à définir un agenda et un cadre de discussions, pour mener « un dialogue sérieux, indépendant et inclusif. » Un projet quasi mort-né puisqu'une grande partie des acteurs conviés ont rejeté l'invitation du général al-Burhan.

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Ce week-end encore, Abdel Wahid Al Nur, chef du Mouvement de libération du Soudan (SLM), annonçait, à Nairobi, son refus de prendre part à ce qu'il qualifie de « prétexte pour justifier le coup d'État du commandant de l'armée en 2021. »

La semaine passée, une coalition de partis politiques et d'organisations de la société civile, dont l'ancien Premier ministre Abdallah Hamdock, réunis à Addis-Abeba, avait communiqué le même rejet. Pour le chercheur Tsega'ab Amare, de la Horn Review, ce dialogue n'a pas beaucoup de chances de succès, tant qu'il tentera « de faire ressembler un résultat militaire à une transition politique. »