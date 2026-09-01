Burkina Faso: Première édition des journées nationales de lutte antivectorielle - 89,26 % des gîtes larvaires identifiés ont été éliminés

Le ministère de la Santé a fait le bilan de la première édition des Journées nationales de lutte antivectorielle (JNLAV), lundi 31 août 2026, à Ouagadougou.

La première édition des journées nationales de lutte antivectorielle (JNLAV) s'est tenue les 8 et 9 août 2026, sur toute l'étendue du territoire national. Au cours d'une rencontre qui a réuni, le lundi 31 août 2026, à Ouagadougou en présentiel, les acteurs centraux et en visioconférence les gouverneurs et les responsables de santé des régions, le ministre de la Santé, Robert Kargougou, accompagné des responsables du Secrétariat permanent pour l'élimination du Paludisme (SP/Palu), a dressé un bilan qu'il juge satisfaisant.

Le chef service de surveillance entomologique au SP/Palu, Dr Tiécoura Camara, a rappelé que l'objectif visé par cette campagne est de réduire les populations de moustiques en éliminant les gîtes larvaires. Il a souligné que les activités ont touché toutes les régions. En termes de résultats atteints, il a relevé que 47 000 pneus usagés ont été ramassés et 214 gîtes larvaires ont fait l'objet de pulvérisation spatiale. Il a cité également la destruction de 89,26 % des gîtes larvaires sur un total de plus 418 000 identifiés au départ,

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le curage de 188 kilomètres de caniveaux et la surveillance entomologique qui a consisté à collecter des moustiques dans certaines localités.

Le comité de suivi, a-t-il indiqué, a formulé des recommandations pour la réussite des futures éditions. Il s'agit, entre autres, de l'implication des présidents de délégation spéciale dans l'identification des sites prévus par commune, d'encourager la participation de chaque membre du gouvernement dans une commune ou localité prédéfinie, d'intensifier les campagnes médiatiques et d'engager les appelés de l'immersion patriotique obligatoire à prendre une part active aux JNLAV. Le ministre de la Santé a salué la mobilisation des membres du gouvernement et des gouverneurs de régions qui a permis la réussite de cette campagne.

Il a rappelé que les JNLAV sont une prescription du chef de l'Etat qui, dans son adresse à la Nation, a donné une instruction d'assainir le cadre de vie afin de lutter contre le paludisme. « Le moustique ne connait pas de campagne. Il continue de piquer chaque fois qu'il peut. C'est pourquoi, il est important que nous maintenions la pression sur le moustique », a-t-il interpelé.

Pour la deuxième édition prévue les 5 et 6 septembre 2026, Robert Kargougou a lancé un appel à la mobilisation générale afin d'identifier les gîtes larvaires, les détruire et assainir le cadre de vie. « C'est à travers l'assainissement de notre cadre de vie que nous

allons réduire la transmission du paludisme et les autres maladies à transmission vectorielle », a-t-il conclu.