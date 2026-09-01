interview

Fréquente chez les personnes ayant une mauvaise santé bucco-dentaire, une bouche sèche, les fumeurs et consommateurs d'alcool, la mauvaise haleine conduit le plus souvent le patient à la perte d'estime de soi et la solitude. La chirurgienne-dentiste, Dr Sandrine Ouédraogo explique comment éviter la mauvaise haleine et prévenir ses conséquences psychologique et sociale.

Sidwaya (S) : Qu'est qu'une mauvaise haleine ?

Dr Sandrine Ouédraogo (S.O) : La mauvaise haleine ou « halitose » en terme médical, est une odeur désagréable et incommodante provenant de la bouche et parfois du nez, lorsque nous parlons ou respirons. De façon simple, on dira que la mauvaise haleine est une bouche qui sent mauvais.

S : Quelles sont les causes de cette mauvaise haleine chez les patients ?

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S.O : Les causes de l'halitose sont multiples : nous avons les causes locales et les causes d'ordre général. En ce qui concerne les causes locales, elles peuvent être due à la mauvaise hygiène bucco-dentaire, la plaque dentaire, le tartre, les caries dentaires, l'abcès, les maladies de la gencive, c'est-à-dire la gingivite, les maladies des tissus de soutiens de la dent comme la parodontite, la sécheresse buccale provoquée par des médicaments, un jeûne prolongé ou quand la bouche reste fermée pendant longtemps. Pour les causes générales, nous avons des causes ORL telles que les otites, les amygdalites avec le caséum, les sinusites, les rhinites.

La mauvaise haleine a aussi des causes gastriques telles que le reflux gastro-oesophagien (remontés acides), les ulcères. A cela, s'ajoutent d'autres maladies telles que le diabète, les maladies rénales, les maladies hépatiques (...). En dehors de ces causes, il y a le stress qui peut provoquer une mauvaise haleine. La mauvaise haleine n'est pas héréditaire mais certaines habitudes familiales peuvent influencer son apparition. Elle peut être également d'origine alimentaire.

S : Quels sont les aliments qui sont les plus à l'origine d'une mauvaise haleine ?

S.O : Ce sont des aliments contenants des composés sulfurés volatils comme l'ail, les oignons, certains aliments épicés, la viande, le fromage (...). Il y a aussi l'alcool, le tabac. Toutefois, La mauvaise haleine d'origine alimentaire est passagère.

S : Quels sont les cas ou degrés de mauvaise haleine que vous rencontrez au quotidien chez les patients ?

S.O : Il n'y a pas de classification type, mais certains auteurs ont tenté de faire une classification selon le degré des odeurs. Il y a l'absence totale d'odeur perceptible, l'odeur à peine perceptible, l'odeur légère mais bien reconnaissable, l'odeur modérée mais clairement incommodante, l'odeur forte, très désagréable et insupportable. Nous avons également l'halitophobie qui est la peur constante d'avoir une mauvaise haleine, alors qu'il n'en est rien.

S : Est-ce que la mauvaise haleine a des conséquences sur la santé humaine ?

S.O : La mauvaise haleine a principalement des répercussions psychologiques sur la personne qui aura tendance à s'isoler, à perdre confiance en lui, et être anxieux. La personne ayant une mauvaise haleine peut être stigmatisée par ses proches, ce qui entraînera des conséquences sur ses relations professionnelles et sociales. Il faut noter aussi que la mauvaise haleine est surtout un symptôme, un signe qui peut traduire un problème sous-jacent. Donc elle ne va pas entrainer les maladies en question mais peut signifier qu'une maladie existe, d'où la nécessité à se faire consulter par un professionnel de la santé bucco-dentaire.

S : Quelles sont les précautions à prendre lorsqu'on constate une mauvaise haleine ?

S.O : Quand vous constatez une mauvaise haleine, il faut d'abord renforcer votre hygiène bucco-dentaire. Ensuite, boire suffisamment d'eau. Lorsque la mauvaise haleine est chronique, il faut consulter un chirurgien-dentiste pour rechercher les causes.

Celui-ci va faire une remise en état de la bouche. Si ça persiste ou si la cause n'est pas d'origine dentaire, il va vous référer chez un médecin ORL ou un gastro-entérologue. Tant que la cause n'est pas prise en charge, la mauvaise haleine va continuer. Si la cause est identifiée et traitée, le patient peut définitivement venir à bout de la mauvaise haleine.

S : Quels sont les types de produits utilisés ou à éviter lorsqu'on a une mauvaise haleine ?

S.O : Vous pouvez utiliser du dentifrice fluoré, des bains de bouches fluorés, des chewing-gum non sucrés sans abuser pour activer la salivation, des pastilles mentholées, des feuilles de menthe, les fils dentaires et les brossettes interdentaires. Il faut éviter les bains de bouche contenant de

l'alcool, bonbons et chewing-gums très sucrés, remèdes maisons agressifs, ainsi que les médicaments qui ne sont pas prescrits.

S : Quelles sont les bonnes pratiques pour ne pas avoir une mauvaise haleine ?

S.O : Pour ne pas avoir une mauvaise haleine, il faut avoir une bonne hygiène bucco-dentaire en se brossant bien les dents 2 fois par jour après les repas, on brosse de la gencive vers la dent, on brosse toutes les dents et toutes les faces des dents, sans oublier la langue. Compléter le brossage avec du fil dentaire ou des brossettes interdentaires et changer la brosse à dent tous les 3 mois ou avant 3 mois, si celle-ci est abîmée. Eviter la consommation du tabac et d'alcool, boire beaucoup d'eau environ 1,5 à 2 l d'eau par jour pour les adultes. Consulter régulièrement un chirurgien-dentiste au moins une fois par an, même en l'absence de douleur, pour contrôler ses dents et les soigner s'il y a des problèmes.

S : Un conseil à l'endroit des proches des personnes qui souffrent de ce mal

S.O : Lorsque l'un de vos proches à une mauvaise haleine persistante, il est important de trouver une manière bienveillante et respectueuse de lui en parler, sans ne le frustrer ni l'isoler. En effet, certaines personnes peuvent ne pas savoir qu'elles ont une mauvaise haleine.

D'autres en sont conscientes, mais n'ont peut-être pas encore trouvé de solution et, dans ce cas, elles souffrent déjà suffisamment de cette situation. Pour les

personnes qui en souffrent, je dirais que la mauvaise haleine n'est pas une fatalité, elle peut être prise en charge et se soigner.

S : Quel est le service qui s'occupe des patients souffrant d'une mauvaise haleine ?

S.O : La prise en charge de l'halitose peut être pluridisciplinaire, c'est-à-dire plusieurs services. D'une part il y a le service d'odonto-stomatologie ou service de chirurgie dentaire ou cabinet dentaire. D'autre part, les

services d'ORL et de gastro-entérologie en fonction des cas.