Sud-Soudan: Deux religieuses blessées lors d'une embuscade sur la route

Juba — Dimanche 30 août, deux religieuses carmélites, identifiées comme Soeur Helen et Soeur Ansa, ont été agressées alors qu'elles se rendaient de Torit à Juba, après avoir assisté à la messe du matin. Leur véhicule a été pris d'assaut sur la route.

Selon les informations rapportées par Radio Emmanuel 89, au cours de l'agression, l'un des bandits a frappé soeur Helen à la tête avec la crosse d'un fusil, lui causant une blessure. Les deux religieuses et les autres passagers ont été dépouillés de leur argent et de leurs effets personnels.

Selon les premières informations, encore fragmentaires, les bandits auraient également enlevé deux enfants avant de prendre la fuite.

L'Évêque de Torit, Mgr Emmanuel Bernardino Lowi Napeta, s'est immédiatement mobilisé pour organiser les secours depuis Juba. Les deux religieuses ont été transportées vers la capitale, où soeur Helen a reçu les soins médicaux nécessaires pour soigner ses blessures.

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Sur cette même route, le 16 août 2021, deux religieuses de la Congrégation des Soeurs du Sacré-Coeur de Jésus avaient été tuées : l'ancienne Supérieure Générale, Soeur Mary Daniel Abut, et Soeur Regina Roba, qui avait siégé à deux reprises au Conseil général. Les deux religieuses ont été « assassinées de sang-froid » alors qu'elles rentraient à Juba après avoir participé aux célébrations du centenaire de la paroisse de l'Assomption de Notre-Dame (voir Fides 18/8/2021).