Madagascar: Football - Coupe de la caf - FC Rouge part endetté

L'équipe vainqueur de la Coupe, FC Rouge, s'envolera pour la Zambie cet après-midi pour affronter les Red Arrows au match aller du tour préliminaire de la Coupe de la CAF.

Il part dans l'ambition de gagner. Le FC Rouge, vainqueur en titre de la Coupe de Madagascar, s'envole pour la Zambie cet après-midi. Cette équipe de quartier d'Alarobia Amboniloha y affrontera au premier tour préliminaire les Red Arrows, double champion zambien.

Le club malgache a effectué sa dernière séance d'entraînement de mise au point tôt hier matin à Betongolo. La délégation, composée de vingt-trois joueurs, huit membres du staff technique et médical ainsi que cinq dirigeants, partira cet après-midi à 14 heures pour passer une escale technique au Botswana et une autre escale de nuit à Addis-Abeba. Le match aller aura lieu le samedi 5 septembre à 15 heures locales, au stade Levy Mwanawasa, l'un des deux stades homologués de la Zambie.

Déterminé

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« Ce n'est pas facile pour un club comme le nôtre de supporter une telle dépense. Nous avons dû négocier avec une agence de voyages pour avancer et garantir les billets d'avion aller et retour pour la Zambie. Nous n'avons pas encore finalisé le déplacement pour le match retour à Maurice. Nous sollicitons ainsi l'appui des opérateurs privés et surtout celui del'État », a expliqué le président du club, Hasina Rakotondramiara. «L'organisation du match retour est confiée à l'association nationale mauricienne, outre la prise en charge de l'hébergement, les billets d'avion des arbitres et du commissaire au match», a-t-il ajouté. Le coût du déplacement en Zambie s'élève à environ 500 millions d'ariary.

« Les joueurs sont tous fin prêts et en pleine forme, sauf l'un des deux blessés lors du match amical contre CFFA. Il devrait être aligné au match retour », a précisé le coach, Fenosoa Ratolojanahary.

« Nous avons peaufiné la finition et l'organisation défensive ainsi que la consolidation de la préparation mentale pour affronter une équipe africaine lors de nos dernières séances. Nous tâcherons d'arracher les trois points au match aller à l'extérieur », a-t-il ajouté.

Après la rencontre, la délégation retournera au pays tôt le lendemain, le 6 septembre. Elle s'envolera par la suite pour Maurice pour le match retour prévu le dimanche 13 septembre à 15 heures au complexe de Côte-d'Or.