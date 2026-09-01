Madagascar: NONO - « Les fans ont réclamé mon retour sur scène »

Après près de dix ans d'absence, Nono répond à l'appel de ses fans avec deux rendez-vous prévus les 6 et 11 septembre à Antananarivo.

Quand allez-vous revenir ?»

Pendant des années, les messages de ses admirateurs se sont multipliés, réclamant son retour sur la scène malgache. Près de dix ans après son dernier rendez-vous dans la capitale, l'attente touche enfin à sa fin. De retour au pays, Roland Rakotondrainibe, alias Nono, retrouvera son public le 6 septembre à 15 heures au CCESCA Antanimena et le 11 septembre à 19 heures à l'Havoria Anosy. Deux spectacles largement motivés par la fidélité de ses fans, qui n'ont cessé de lui demander de revenir.

L'artiste entend leur offrir des retrouvailles à la hauteur de cette longue attente. Ses anciens succès seront au coeur des deux rendez-vous, notamment « Bedy foana », « Io fitiavana io ihany » et « Hoy ianao ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les deux spectacles ne seront toutefois pas totalement identiques. « Je marche beaucoup à l'émotion », explique Nono, qui adapte ses prestations à son ressenti et à la manière dont le public accueille ses chansons.

Un retour porté par les fans

Pour Nono, ce retour ne marque pas seulement celui d'un artiste sur scène. Il est aussi l'aboutissement d'un lien entretenu pendant des années avec son public. Des groupes de fans ont notamment contribué à maintenir cette attente. « Ce spectacle, c'est vraiment grâce aux fans », souligne-t-il.

Pour accompagner son retour, l'artiste a choisi de s'entourer de jeunes musiciens : un bassiste, un guitariste, deux claviéristes et un batteur. Les répétitions sont déjà en cours. Nono souhaite leur accorder une véritable place sur scène et envisage de poursuivre cette collaboration. De jeunes artistes malgaches émergents participeront également aux spectacles. Aucun artiste étranger n'est annoncé.

Cette ouverture à la nouvelle génération s'inscrit dans une autre dimension importante de son parcours : la transmission. Professeur de mathématiques au lycée technique d'Ampefiloha, Nono a également enseigné dans des écoles de musique en France. Il a créé un petit atelier dans son appartement, où il a accompagné une dizaine de jeunes musiciens. Pour lui, transmettre est à la fois une passion et une manière d'aider ceux qui débutent leur parcours.

Nono a commencé à composer vers 1972 et a marqué plusieurs générations avec ses chansons. Parmi ses premières oeuvres figure « Mitomany ». Il cite également « Alaheloko anao » et « Lasa aho ».

Ses chansons puisent leur inspiration dans la vie quotidienne, les émotions, les expériences humaines et la religion. Influencé par le poète Rado, Nono considère la sincérité comme essentielle à la création musicale. « Le secret, c'est d'être sincère », confie-t-il.

Toujours actif dans la création, il travaille actuellement à la finalisation de son prochain album. L'artiste souhaite d'abord le présenter au public malgache avant d'envisager des spectacles à l'étranger.

Après plusieurs années d'absence, les rendez-vous des 6 et 11 septembre marqueront ainsi les retrouvailles entre Nono et un public qui n'a jamais cessé de réclamer son retour.