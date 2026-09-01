Madagascar: Budget- Analamanga fixe ses priorités pour 2027

La Région Analamanga a réuni les acteurs locaux pour définir ses priorités budgétaires pour 2027. Les échanges ont porté sur les infrastructures, l'agriculture, la protection sociale et la sécurité.

La Région Analamanga veut mieux faire entendre les besoins de son territoire dans l'élaboration du budget 2027. Une conférence budgétaire régionale s'est tenue ce lundi 31 août 2026 à l'École nationale d'administration de Madagascar (ENAM), réunissant les représentants de l'administration, des collectivités territoriales décentralisées, des parlementaires, du secteur privé, de la société civile et des partenaires techniques et financiers.

Cette rencontre s'inscrit dans le processus de préparation du Projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027. Lancées dans la région Itasy le 21 août dernier, les conférences budgétaires régionales se poursuivent progressivement dans les différentes régions du pays. Elles visent à recueillir les besoins et les priorités exprimés au niveau local afin de mieux orienter les arbitrages budgétaires de l'État.

À Analamanga, les échanges ont notamment porté sur les infrastructures routières, l'agriculture, l'appui aux producteurs, la protection sociale et la sécurité.

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Enjeu

Ces secteurs sont considérés comme essentiels pour améliorer les conditions de vie de la population et soutenir l'activité économique régionale. L'enjeu consiste ainsi à faire correspondre les ressources disponibles aux réalités et aux priorités du terrain.

« Ce qui compte, ce n'est pas le montant, mais son impact sur la population », a souligné Rovamalala Linah Rakotondranaivo, directrice du Budget au sein de la Direction générale des Finances et des Affaires budgétaires (DGBF).

Cette orientation traduit la volonté de privilégier l'efficacité des dépenses publiques et leurs résultats concrets. Les financements devraient ainsi être évalués davantage en fonction de leur capacité à répondre aux besoins de la population et à soutenir le développement des territoires.

Le secteur privé figure également au coeur des priorités. Les entreprises participent au financement de l'économie nationale à travers les impôts et les taxes. Dans cette perspective, le développement des infrastructures apparaît comme un levier important pour renforcer les activités économiques. Les routes et l'énergie sont notamment considérées comme indispensables pour faciliter les échanges, soutenir la production, attirer les investisseurs et améliorer le climat des affaires.

Les parlementaires ont, pour leur part, appelé à une meilleure prise en compte des territoires dans la future loi de finances. Ils souhaitent notamment voir davantage de considération accordée aux régions et aux districts où se concentrent les ressources économiques, afin que les retombées du développement puissent bénéficier principalement aux populations locales.

La réforme de l'administration constitue un autre volet des discussions. Pour Hanitra Razafimanantsoa, ministre chargée de la Refondation, le changement ne peut être limité aux orientations politiques. Les méthodes de travail doivent également évoluer. « Si la vision change mais que les méthodes de travail ne changent pas, il ne s'agit pas d'une véritable refondation », a-t-elle déclaré.

Le ministre de l'Économie et des Finances a également insisté sur l'importance d'aligner les priorités régionales sur la Politique générale de l'État, tout en renforçant la décentralisation et l'efficacité dans l'utilisation des ressources publiques. La dégradation du réseau routier représente notamment un coût économique important, avec des pertes estimées à 320 millions de dollars par an.

La consultation menée à Analamanga doit ainsi contribuer à faire émerger un budget 2027 davantage axé sur les besoins locaux, le développement économique et l'impact concret des investissements publics.