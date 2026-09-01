Madagascar: Production locale - La State Procurement of Madagascar achète 37 tonnes de riz

Coup de pouce aux producteurs locaux. La State Procurement of Madagascar (SPM) a acheté 37 tonnes de paddy auprès des riziculteurs de la région Bongolava, samedi dernier. L'achat direct du riz auprès des paysans est une mesure prise pour réguler son prix, selon le ministère du Commerce et de la Consommation. « Cela a été mis en place par le gouvernement central, par le biais du ministère du Commerce et de la Consommation ainsi que de la SPM, afin de protéger les agriculteurs et de veiller à leurs intérêts », a déclaré Rufin Zafimihary, directeur de la Concurrence et de la Régulation des marchés (DCRM). Les riziculteurs de Bongolava et plusieurs représentants étatiques ont convenu que le kilo de paddy soit acheté à 1 500 ariary.

Ces achats locaux ne remettent toutefois pas en cause les importations de riz prévues. Pour affronter la prochaine période de soudure (2026-2027), Madagascar devra encore importer environ 400 000 tonnes de riz afin de combler l'écart de la production nationale. Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les besoins totaux en riz importé pour l'année 2026 s'élèvent à 800 000 tonnes.

Priorité

La Direction générale des Douanes indique, de son côté, que 415 000 tonnes ont déjà été acheminées depuis le début de l'année.

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« Certes, le pays a besoin de riz importé, mais la SPM a aussi pour objectif de protéger les revenus des riziculteurs locaux face à d'éventuelles spéculations. C'est dans ce sens qu'elle donne la priorité aux achats de paddy local, sans pour autant écarter la possibilité d'importer plus tard, mais toujours selon les réels besoins du marché », selon un communiqué de cette société d'État qui a pour mission principale d'assurer la régulation du marché des Produits de première nécessité (PPN) et de l'énergie à Madagascar.

Les riziculteurs de Bongolava ont exprimé leur satisfaction. « Nous croyons que si cela continue ainsi, le riz ne restera pas bloqué dans les campagnes et les agriculteurs seront sauvés », a déclaré Martin Rakotoarisoa, chef du fokontany de Marolaona dans la commune de Tsiroanomandidy Fihaonana.

Ce ne serait qu'un début. La SPM entend étoffer son stock stratégique avec d'autres achats de paddy dans le Bongolava, mais aussi dans d'autres régions du pays.