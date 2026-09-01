Madagascar: Transport terrestre - Amoronakona obligatoire sous quinze jours

Le transfert des activités de Fasan'ny Karàna vers Amoronakona se prépare. Les transporteurs disposent d'un délai de quinze jours pour quitter leur site actuel.

Pour les voyageurs, ce changement implique surtout une nouvelle organisation de leurs déplacements, alors que Fasan'ny Karàna constitue depuis des années un point de départ familier et facilement identifiable.

« Les passagers sont habitués à venir ici, à Fasan'ny Karàna, depuis toujours », témoigne un transporteur. Le déplacement vers Amoronakona pourrait ainsi bouleverser les habitudes des usagers, qui devront notamment se familiariser avec le nouveau point de départ et les moyens permettant de le rejoindre.

Sur place, certains voyageurs espèrent toutefois que ce transfert permettra d'améliorer les conditions autour de la gare. Ils évoquent notamment la présence de pickpockets, de mendiants et de rabatteurs. « Nous pourrons enfin nous débarrasser des mendiants et des pickpockets, sans oublier les rabatteurs », estime un voyageur. Des nuisances qui renforcent les attentes autour du futur site.

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L'accessibilité d'Amoronakona demeure néanmoins un enjeu majeur. Pour les voyageurs venant des différents quartiers d'Antananarivo, le nouveau site devra être suffisamment desservi afin que le transfert ne complique pas davantage leurs déplacements. De nouvelles lignes devraient ainsi être mises en place pour desservir Amoronakona. La fréquence du Train urbain a également été renforcée.

Conditions

Le transfert ne sera toutefois pas immédiat. Une rencontre entre l'Agence des transports terrestres (ATT) et les transporteurs est prévue mercredi afin d'examiner les modalités techniques de l'opération. Cette réunion devra notamment permettre de préciser les conditions pratiques du déménagement vers Amoronakona.

Le délai de quinze jours constitue la première échéance. Passé ce délai, seul le quitus délivré à Amoronakona sera reconnu comme valable. Les transporteurs qui poursuivront leurs activités à Fasan'ny Karàna seront considérés comme opérant clandestinement et s'exposeront à des sanctions.

Pour les voyageurs, l'enjeu sera désormais de savoir si le nouveau dispositif leur permettra de rejoindre Amoronakona aussi facilement que Fasan'ny Karàna. Le transfert est acté, mais son efficacité dépendra en grande partie de l'accessibilité du nouveau site.