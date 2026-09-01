Madagascar: Gestion budgetaire - Les administrateurs financiers préparent une assise nationale

Les membres du syndicat des administrateurs des Services Financiers sont venus nombreux à l'hôtel Le Pavé à Antaninarenina, hier. À cette occasion, ils ont annoncé la tenue prochaine d'une assemblée générale « sous forme d'assises nationales ». « Cette réunion devrait réunir l'ensemble des membres afin d'élaborer une feuille de route commune, de renforcer l'éthique et la déontologie professionnelles, et d'apporter des solutions concrètes pour concrétiser le principe fondamental selon lequel l'argent public doit avoir un impact direct sur le quotidien de la population », a indiqué Samson Willy Andriamiajaniaina, président du Syndicat.

Les membres de ce syndicat entendent mobiliser leurs expertises pour formuler des solutions concrètes. « L'objectif est d'optimiser l'exécution du budget de l'État afin d'en maximiser l'impact économique et social sur le quotidien de la population », a insisté Amédée Ramilson, secrétaire général du syndicat.

Le budget de l'État permet à l'administration, au niveau central comme local, d'appliquer les politiques publiques au service de la population. « Les Administrateurs des Services Financiers (ASSEF) souhaitent donc apporter leur expertise pour optimiser la gestion des dépenses publiques, afin que chaque ariary dépensé profite directement au quotidien des citoyens », poursuit-il.

Ce syndicat rappelle que la réussite de la refondation de la République repose sur les compétences en matière de gestion des deniers publics.

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