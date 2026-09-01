Madagascar: Basketball 3X3 - Les Ankoay face au défi mondial à Wuhan

Les Ankoay féminines U23 ont rendez-vous avec l'élite mondiale du 3x3 à Wuhan, en Chine. Elles s'y rendront pour se mesurer aux meilleures équipes de la planète.

Le basketball malgache s'installe progressivement dans le paysage des grandes compétitions internationales. Après plusieurs participations remarquées ces dernières années chez les seniors, les sélections nationales continuent de franchir les frontières et de se confronter au plus haut niveau. La prochaine étape sera Wuhan, en Chine, où les Ankoay féminines U23 participeront, du 15 au 19 septembre, à la Coupe du monde de 3x3.

Cette première participation des U23 féminines à une Coupe du monde de 3x3 ne doit rien au hasard. Elle s'inscrit dans une dynamique qui concerne plusieurs catégories et formats de jeu. En 2023, Madagascar avait déjà été représenté à la Coupe du monde U19 garçons de basketball 5x5. Les années suivantes ont confirmé cette ouverture vers le très haut niveau, notamment avec la participation des Ankoay masculins à la Coupe du monde de 3x3 en 2025.

Les Ankoay dames et les seniors hommes du 3x3 ont également représenté Madagascar à la Coupe du monde organisée en Pologne en juin. Les U23 féminines s'apprêtent désormais, à leur tour, à défendre les couleurs nationales à Wuhan.

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Pour cette échéance mondiale, la préparation bat son plein à Antananarivo. Les six joueuses retenues, Koloina Rakotonirina (1,78 m), Chamirah Raharitiana (1,80 m), Elinah Rafarasoa (1,78 m), Karen Razafimahefa (1,76 m), Taratra Ramahatra (1,68 m) et Justine Étienne Rahariarivony, alias Jaast, s'entraînent quotidiennement au Palais des Sports de Mahamasina.

Outsider

La préparation de l'équipe malgache est dirigée par l'entraîneur Eli Michael Rakotonindriana, chargé de conduire le groupe vers ce rendez-vous de haut niveau.

« Ces séances quotidiennes doivent permettre aux joueuses de renforcer leurs automatismes, leur condition physique et leur cohésion avant le départ pour la Chine. Dans une discipline aussi exigeante que le 3x3, où l'intensité et la rapidité d'exécution sont déterminantes, chaque entraînement compte pour arriver à Wuhan dans les meilleures dispositions », confie le coach.

Le défi s'annonce particulièrement relevé. Parmi les vingt nations engagées, Madagascar occupe la 20e place au classement des équipes participantes. Un rang qui illustre l'écart qui sépare encore les Ankoay de certaines grandes puissances du 3x3 mondial.

Les États-Unis, les Pays-Bas ou encore la France disposent notamment d'une expérience et d'un palmarès internationaux bien plus étoffés. Les Néerlandaises arrivent à Wuhan avec le statut de championnes du monde U23 en titre.

Sur le papier, Madagascar ne part donc pas favori. Mais dans une discipline aussi rapide et imprévisible que le 3x3, le classement ne suffit pas à déterminer l'issue d'une rencontre. Sur un demi-terrain, chaque possession compte et une équipe outsider comme les Ankoay peut profiter de la moindre baisse de régime de son adversaire.