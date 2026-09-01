Madagascar: Pétanque - Mondial de Bron - Lova, Baloty et Bondy dominent Mada2

1 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Finale 100 % malgache. Les boulistes de la Grande Île ont été en démonstration au Mondial de la ville de Bron, comptant pour le National Top 1000 hors circuit Passion Pétanque Française. Deux formations de la Fédération sport boules malgache (FSBM) se sont affrontées en finale dimanche soir. La triplette composée de Lova Rakotoarisoa, Faralahy Urbain Joseph Ramanantiaray, dit « Baloty », et Steph James Rakotonirina a défait Tiana Laurens Razanadrakoto, dit « Tonnerre », Tafita Angelo Andriamahandry et Jean Mickaël Ratolojanahary par 13-4.

Baloty et consorts ont écarté l'équipe de Décines formée par Franck Picq et les stars malgaches Yves Sedrick Rakotoarisoa et Jean François Daniel Rakotondrainibe en demi-finales. La bande à Tonnerre, quant à elle, a écarté Michel Reigaza, Enzo Risati et Gregory Guille. L'équipe de Lahatra Randriamanantany a également été éliminée en huitièmes de finale.

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