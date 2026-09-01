Afrique: Basketball 5x5 - Parcours - Jerry Rabibisoa porte le rêve de Toliara aux États-Unis

Parti d'Ampasikibo, à Toliara, Jerry Pépin Rabibisoa vit aujourd'hui une aventure qu'il n'aurait jamais imaginée : étudier et jouer au basketball dans l'un des meilleurs Junior Colleges des États-Unis. Derrière cette réussite, le jeune basketteur n'oublie ni les épreuves traversées ni les personnes qui l'ont soutenu.

De Toliara aux États-Unis, le rêve américain est devenu réalité pour Jerry Pépin Rabibisoa. Le jeune basketteur, membre de l'équipe nationale U18 en 2022, vice-champion d'Afrique et mondialiste en 2023, et membre de l'équipe nationale senior en 5x5, a franchi les frontières de Madagascar pour poursuivre ses études et sa passion aux États-Unis.

Originaire d'Ampasikibo, à Toliara, Jerry évolue désormais au sein d'un Junior College réputé, où jouent également de nombreux jeunes basketteurs appelés à poursuivre leur carrière en NCAA Division 1. Une nouvelle étape dans un parcours qui, il y a encore quelques années, semblait difficilement imaginable.

Travail et persévérance

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Dans un message particulièrement émouvant, Jerry revient sur le chemin parcouru et rend hommage à ceux qui l'ont accompagné dans les moments les plus difficiles. Il adresse notamment ses remerciements à Samy Olivier Harison, président du Cospn, Arlette Rahajarijaona, ainsi qu'à son père Rabibisoa, à l'ensemble de sa famille et à ses proches.

«Je viens de Toliara, plus précisément d'Ampasikibo, et honnêtement, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je pourrais venir aux États-Unis pour étudier et jouer au basket», confie-t-il avec émotion.

Pour le jeune joueur, cette arrivée aux États-Unis ne constitue toutefois pas une finalité. Elle représente seulement une première étape dans un parcours qu'il souhaite encore plus ambitieux. Conscient des sacrifices et du travail qui l'attendent, Jerry Pépin Rabibisoa entend poursuivre sa progression avec la même détermination.

Son parcours, d'Ampasikibo aux parquets américains, constitue déjà une source d'inspiration pour les jeunes basket-teurs malgaches. Il illustre la possibilité de transformer un rêve en réalité à force de travail, de persévérance et de confiance en soi.

Malgré cette nouvelle expérience, Jerry garde les pieds sur terre. Pour lui, le chemin ne fait que commencer. De Toliara aux États-Unis, il a franchi une première grande étape. La prochaine sera de continuer à progresser et de se rapprocher de son objectif ultime : faire carrière au plus haut niveau du basketball américain. Une chose est certaine, le plus beau reste encore à écrire. «Thank You God», conclut-il.