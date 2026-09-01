Madagascar: Taekwondo ITF - Championnat Nationnal - Trois combattants d'Analamanga signent un doublé chacun

Les taekwondoïstes d'Analamanga dominent à domicile. Trois combattants de la région hôte des championnats de Madagascar de taekwondo ITF signent un doublé, arrachant le titre en « matsugi » ou combat et en tul, samedi à l'espace Fihantana à Ambohimangakely.

Chez les seniors hommes, Mandresy s'est imposé dans la catégorie des -57 kg en matsugi et en tul, ceinture noire 3e dan. Lovasoa a arraché le sacre en matsugi -62 kg et celui en tul juniors, ceinture rouge/bleue. Et chez les seniors dames, Miranto a été sacrée championne en matsugi des -50 kg et en tul, ceinture jaune/verte. Alaotra-Mangoro a brillé avec le doublé de Mirindra en matsugi U11 -30 kg et en tul, ceinture rouge/bleue.

Analamanga s'est hissée en tête du tableau des médailles avec 35 médailles au compteur, dont 16 d'or, 12 d'argent et 7 de bronze. Alaotra-Mangoro occupe la seconde place, comptant 12 d'or, 13 d'argent et 4 de bronze. Loin derrière, Atsinanana complète le podium avec 3 d'or, 2 d'argent et 2 de bronze. Ce sommet national a servi de dernière sélection des porte-fanions du pays en vue de la première édition de la Coupe d'Afrique de la zone australe, qui se déroulera le 8 novembre dans la capitale.