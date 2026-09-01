Madagascar: Cyclisme - Houlder Mohamed s'adjuge le titre national

Le cyclisme malgache était à l'honneur dimanche à l'occasion du Championnat de Madagascar sur route 2026. Venus de plusieurs clubs et régions, quelque 63 participants se sont affrontés dans les trois catégories au programme : Élites, Juniors et Féminines. Chez les Élites, Houlder Mohamed, de la COSPN Analamanga, s'est imposé au terme d'une course exigeante de 133,97 km.

Le départ a été donné à Ambodisaha Fenoarivo, sur un parcours aller-retour en direction de Miarinarivo. Les coureurs ont bouclé l'épreuve en 3 h 52 min 30 s, au terme d'une course particulièrement disputée en raison du nombre et du niveau des concurrents engagés.

Le coureur de la COSPN a finalement fait la différence pour décrocher le titre national. Thony, du club ACCLI, a pris la deuxième place, tandis que Tovonay, de Toliara, a complété le podium.

Cette victoire récompense également le travail de toute l'équipe de la COSPN. Houlder Mohamed a tenu à remercier les dirigeants, l'entraîneur et l'ensemble de ses coéquipiers pour leur soutien.

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« Mon avantage réside peut-être dans l'expérience acquise à l'étranger, notamment au Tour de Maurice, au Tour de La Réunion et lors de plusieurs courses locales à Maurice avec le KFC Faucon Flacq Cycling Team », explique-t-il.

Après ce titre national, le nouveau champion de Madagascar se tourne désormais vers les prochaines échéances internationales, notamment les Championnats du monde et d'Afrique.