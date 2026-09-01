Madagascar: Antsahamanitra - Samoëla retrouve un public toujours fidèle

30 ans de carrière, et toujours le même rendez-vous avec son public. Ce dimanche 30 août, Antsahamanitra a une nouvelle fois affiché complet pour accueillir Samoëla et ses admirateurs. Avec « Tsy Tontan'ny Ela », organisé par Zouk Pro, l'artiste a choisi de célébrer ses trois décennies de scène en revenant sur les chansons qui ont marqué son parcours. Un choix placé sous le signe de la nostalgie, mais aussi du partage, puisque le public a retrouvé des titres qu'il connaît depuis plusieurs années dans des versions revisitées.

Le spectacle a démarré avec « Zaza Maroroka », avant d'enchaîner avec « Matro Be ». Pendant plus de quatre heures, Samoëla a puisé dans son répertoire pour faire revivre plusieurs de ses anciens morceaux. Parmi eux figurait notamment « Richard le Popman », que l'artiste rappelle avoir sorti en 2004. Les différentes chansons ont été réarrangées afin de leur donner une nouvelle couleur tout en conservant leur identité.

Une fidélité qui traverse les générations

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Au-delà de la durée du spectacle, cette soirée a surtout illustré la capacité de Samoëla à rassembler son public autour de chansons déjà connues. Les spectateurs ont accompagné l'artiste au fil des titres, confirmant une fidélité qui ne semble pas s'essouffler après trois décennies de carrière.

Sur scène, Samoëla était accompagné de plusieurs musiciens, dans une scénographie organisée sur trois niveaux. L'ensemble a donné du relief aux différentes séquences du spectacle et aux retrouvailles avec les morceaux qui ont jalonné son parcours.

L'aventure artistique de Samoëla remontent à 1995, avant un premier spectacle présenté en février 1996. Antsahamanitra occupe depuis une place particulière dans son histoire artistique : le rendez-vous du 30 août constitue son huitième spectacle dans ce lieu en 30 ans de carrière.

La célébration des 30 ans de carrière de Samoëla ne s'arrête pas à Antsahamanitra. Après ce rendez-vous à Madagascar, l'artiste poursuivra les festivités en Europe en septembre, avant d'entamer, à la fin du mois, une tournée dans 17 villes de la Grande Île.

Les festivités s'étaleront ainsi sur près de deux années, permettant à l'artiste de prolonger les retrouvailles avec son public avant d'ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en 2027.