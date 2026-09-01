Sénégal: Décès de Cheikh Mouhamadou Macky Ibrahima Niass - Le chef de l'État présente ses condoléances

1 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a présenté ses condoléances à la suite du rappel à Dieu de Cheikh Mouhamadou Macky Ibrahima Niass, fils de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass et petit frère du Khalife général de Médina Baye.

Dans un message publié sur sa page Facebook, le président de la République a exprimé sa compassion à l'endroit de la famille religieuse de Médina Baye et de l'ensemble de la communauté tidiane. « Je présente mes condoléances les plus émues au Khalife général de Médina Baye, Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass, à toute la famille de Baye Niass, à la communauté de la Fayda Tidjaniya et à l'ensemble des fidèles », a déclaré Bassirou Diomaye Faye.

Pour rappel, Cheikh Mouhamadou Macky Ibrahima Niass a été rappelé à Dieu lundi, en début de soirée, au Maroc, où il suivait des soins depuis plusieurs mois. Sa disparition plonge la cité religieuse de Médina Baye et la communauté niassène dans une profonde affliction. Le défunt laisse le souvenir d'une figure attachée aux valeurs et à l'héritage spirituel de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass.

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