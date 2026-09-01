Tunisie: JM Tarente-2026 (Haltérophilie) - Karem Ben Hnia médaillé d'argent (Arraché) et de bronze (Epaulé-jeté)

1 Septembre 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par S-Bak

TUNIS — Le Tunisien Karem Ben Hnia a décroché, mardi, une médaille d'argent et une de bronze dans la catégorie des -75 kg du tournoi d'haltérophilie des Jeux Méditerranéens de Tarente-2026, organisés en Italie.

Ben Hnia a remporté la médaille d'argent à l'épreuve de l'arraché en réussissant une barre de 186 kg à la troisième tentative. Il a également obtenu la médaille de bronze de l'épaulé-jeté en soulevant 151 kg au troisième essai.

L'haltérophilie tunisienne totalise jusqu'ici trois médailles après le bronze de Eya Aouadi (-61 kg) décroché lundi à l'épreuve de l'arraché (107 kg), portant ainsi à 19 le nombre total des médailles tunisiennes (2 or, 6 argent et 11 bronze).

Lire l'article original sur Tunis Afrique Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.