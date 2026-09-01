Tunisie: JM Tarente-2026 (Haltérophilie) - Karem Ben Hnia médaillé d'argent (Arraché) et de bronze (Epaulé-jeté)

TUNIS — Le Tunisien Karem Ben Hnia a décroché, mardi, une médaille d'argent et une de bronze dans la catégorie des -75 kg du tournoi d'haltérophilie des Jeux Méditerranéens de Tarente-2026, organisés en Italie.

Ben Hnia a remporté la médaille d'argent à l'épreuve de l'arraché en réussissant une barre de 186 kg à la troisième tentative. Il a également obtenu la médaille de bronze de l'épaulé-jeté en soulevant 151 kg au troisième essai.

L'haltérophilie tunisienne totalise jusqu'ici trois médailles après le bronze de Eya Aouadi (-61 kg) décroché lundi à l'épreuve de l'arraché (107 kg), portant ainsi à 19 le nombre total des médailles tunisiennes (2 or, 6 argent et 11 bronze).