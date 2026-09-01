Congo-Kinshasa: Maniema - Le comité des parents conteste la délocalisation de l'École primaire Matunda à Kibombo

1 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La délocalisation de l'École primaire Matunda continue de susciter des réactions à Ilunga-Dambo, dans le groupement Makunda, en chefferie des Aluba, territoire de Kibombo, dans la province du Maniema.

Ce mardi 1er septembre, le président du comité des parents de cet établissement, Kalonda-Nyembo Nyekas, conteste la décision qu'il attribue au directeur de l'école, Selemani Lubobo. Selon lui, l'établissement a été déplacé de son site d'implantation initial à Ilunga-Dambo vers Dungwa, située à environ 50 kilomètres.

Kalonda-Nyembo Nyekas affirme que cette délocalisation aurait été effectuée sans respecter les dispositions réglementaires en vigueur. Il rappelle qu'une situation similaire se serait produite en 2019-2020, lorsque l'école avait été déplacée vers Like avant d'être ramenée à son emplacement initial.

« Nous demandons la restitution de notre école », a-t-il déclaré, appelant les autorités scolaires et administratives compétentes à se saisir du dossier.

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Le président du comité des parents met également en cause la réaction des autorités scolaires de Kibombo, qu'il accuse de ne pas être intervenues face à cette situation.

Une menace de recours en justice

Face à ce qu'il considère comme une délocalisation irrégulière, le représentant des parents menace de saisir la justice afin que les responsabilités soient établies.

Il demande aux autorités compétentes d'examiner le dossier et de prendre les dispositions nécessaires pour permettre, selon lui, le retour de l'École primaire Matunda à son emplacement initial.

Au moment de la publication de cet article, le directeur de l'École primaire Matunda à Kibombo n'avait pas encore réagi à ces accusations.

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