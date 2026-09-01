Congo-Kinshasa: Volleyball - Les 14 Léopards retenus pour préparer la CAN 2026 à Tunis

Le sélectionneur national des Léopards volleyball messieurs de la République démocratique du Congo (RDC), Éric Ngapeth, a publié lundi 31 août la liste des 14 joueurs retenus pour poursuivre la préparation en vue de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de volleyball 2026.

La compétition est prévue du 13 au 26 septembre à Tunis, en Tunisie. La sélection congolaise entame ainsi la dernière phase de sa préparation à moins de deux semaines du début de la compétition.

Les 14 joueurs sélectionnés

Éric Ngapeth a retenu les joueurs suivants :

Shesha Kalonda Yannick

Salasala Luamba Perpétuel

Kitambala Yumbu Moïse

Nakavoua Ndonga Ben

Kabongo Steve

Tshibasu Ngwey Tegra

Bashiya Kalala Gaston

Ndwayi Moïse

Mabila Kabwebwe Théophile

Lumanu Baptiste Josué

Mukelenge Napo Jérémie

Kola Dimazowa

Kabangu Muya Francis

Esanga Elese Jordi

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La CAN délocalisée à Tunis

Initialement prévue en RDC du 7 au 21 septembre 2026, la CAN de volleyball a finalement été délocalisée à Tunis par la Confédération africaine de volleyball (CAVB).

Cette décision est intervenue dans un contexte marqué par la maladie à virus Ebola en RDC. Plusieurs pays qualifiés avaient fait part de leurs réticences à effectuer le déplacement en RDC pour des raisons sanitaires.

La compétition se déroulera finalement du 13 au 26 septembre dans la capitale tunisienne.