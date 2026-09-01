Congo-Kinshasa: Rentrée scolaire - 16 % des élèves de la RDC attendus au pays

1 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Plus de 3 millions d'enfants sont attendus sur les chemins de l'école à Kinshasa pour l'année scolaire 2026-2027. Le chiffre a été annoncé mardi par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, lors de la cérémonie officielle de lancement de la nouvelle année scolaire à l'Institut technique agricole et vétérinaire de N'sele (Itav), dans l'est de la capitale.

Selon Daniel Bumba, l'effectif attendu à Kinshasa représente près de 16 % du nombre total d'élèves des 26 provinces de la République démocratique du Congo (RDC).

Kinshasa, un pôle éducatif national

Pour le gouverneur, ces chiffres témoignent à la fois du poids démographique de la capitale et de l'importance des besoins auxquels la ville doit répondre dans le secteur de l'éducation.

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« Kinshasa représente à elle seule près de 16 % de l'effectif global des élèves des 26 provinces de la RDC. Notre ville est donc un véritable pôle éducatif national », a-t-il déclaré.

Daniel Bumba estime ainsi que Kinshasa doit bénéficier d'une attention particulière et d'un accompagnement correspondant à l'ampleur de ses besoins éducatifs.

La ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malu, a lancé ce mardi l'année scolaire 2026-2027 à l'Institut technique agricole et vétérinaire de N'Sele (Itav), dans l'est de Kinshasa.

La cérémonie s'est déroulée en présence des élèves, des parents, des acteurs éducatifs ainsi que des partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation en RDC.

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