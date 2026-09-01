Congo-Kinshasa: Une commission mixte enquête sur des soupçons de pollution environnementale par TFM au Lualaba

Une commission mixte du gouvernement provincial du Lualaba et de l'entreprise Tenke Fungurume Mining (TFM) a effectué une mission dans quatre villages concernés par des allégations de pollution environnementale.

Menée du 25 au 27 août, cette mission a notamment consisté à vérifier les plaintes des communautés faisant état de présumées émanations toxiques provenant des usines 10 et 11K de TFM.

Des échantillons prélevés

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La commission, composée notamment de représentants des ministères provinciaux des Mines, de l'Environnement, de la Santé, des Affaires foncières et de l'Agriculture, ainsi que d'autres services provinciaux, a échangé avec les responsables de TFM et les communautés concernées.

Des échantillons d'eau et de sol ont été prélevés par des experts du gouvernement et de l'entreprise. Les installations de TFM mises en cause ont également été visitées.

L'objectif était notamment de vérifier les allégations contenues dans un rapport de la société civile CASMIA-G, qui avait relayé les plaintes des communautés.

Dans une déclaration faite ce lundi 31 août, la plateforme des organisations de la société civile oeuvrant dans le secteur des ressources naturelles indique attendre les résultats des analyses avant de se prononcer sur cette affaire.

CASMIA-G appelle par ailleurs les communautés concernées à rester vigilantes et à attendre les conclusions de la commission mixte, qui doivent permettre d'établir les faits.