Sénégal: Le ministère de l'Environnement mobilisé pour la salubrité de Ndiassane

Ndiassane — Le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique a mobilisé des moyens matériels et humains, pour renforcer les opérations de nettoiement et d'embellissement de Ndiassane, en prélude au Gamou célébré mardi par ce foyer religieux.

Accompagné du sous-préfet de Pambal, Abdoulaye Sow, Aliou Gori Diouf, en charge de ce département ministériel, s'est rendu dans cette cité religieuse, lundi, pour apporter l'appui de son département aux préparatifs de ce rassemblement religieux commémorant la naissance du Prophète Mouhamed (PSL).

"Cette visite a une double signification : il s'agit, dans un premier temps, de transmettre les salutations du chef de l'État, mais aussi d'apporter notre modeste contribution, en tant que ministre de l'Environnement", a-t-il expliqué.

Selon M. Diouf, la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), la Direction générale du cadre de vie et la Direction des eaux et forêts ont été mobilisées pour assurer la salubrité et l'embellissement de la cité religieuse.

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Présente à Ndiassane depuis plusieurs jours, la SONAGED va poursuivre ses opérations de nettoiement pendant et après le Maouloud, a-t-il précisé.

"Il s'agit de faire en sorte que les fidèles qui viennent ici puissent véritablement se recueillir et passer des moments de recueillement dans les meilleures conditions", a souligné le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique.

Prenant la parole au nom du khalife général des khadres au Sénégal, Khalifa Ababacar Kounta, a remercié le ministre et les services mobilisés pour leur contribution, tout en soulignant l'importance de la préservation de l'environnement.

"Un pays ne peut pas se développer sans développement durable", a repris Aliou Gori Diouf, selon qui l'environnement "occupe une place importante dans la vie des humains".

Il a, par ailleurs, sollicité des prières auprès du khalife pour la réussite des projets et de la mission du chef de l'État.