Sénégal: Médinatoul Dieylani - Les disciples de Cheikh Mouhidine Samba Diallo célèbrent le Mawlid dans la ferveur

Médinatoul Dieylani — Les disciples de Cheikh Mouhidine Samba Diallo ont célébré le Mawlid dans la nuit de lundi à mardi, à Médinatoul Dieylani, un foyer religieux de la région de Kaolack (centre), sous l'autorité du khalife de la famille, Cheikh Ibrahima Diallo.

Fondée en 2004 par l'érudit Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo, cette cité religieuse située dans la commune de Dya, dans le département de Kaolack, accueille chaque année des milliers de fidèles venus de différents horizons pour commémorer la naissance du prophète Mohamed (PSL).

"C'est un Gamou assez particulier qui réunit des milliers de pèlerins venus non seulement visiter la cité religieuse, créée en 2004 par Cheikh Mouhidine Samba Diallo, mais également écouter l'histoire du prophète Mohamed (PSL), la meilleure des créatures divines", a déclaré Daouda Sène, membre du comité d'organisation.

Les préparatifs de ce Gamou se déroulent tout au long de l'année, selon M. Sène.

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"Dès que nous terminons une édition, nous commençons à préparer la suivante", a-t-il expliqué, précisant que les différentes responsabilités liées à l'organisation de l'évènement sont réparties entre les membres de la famille religieuse et les talibés.

Il a assuré que pour l'édition 2026, qui s'est tenue dans une grande ferveur, toutes les dispositions avaient été prises pour assurer l'accueil des pèlerins et des invités à la cérémonie officielle.

Le khalife Cheikh Ibrahima Diallo a livré un message axé sur les enseignements à tirer de la vie, de l'oeuvre et du comportement du prophète Mohamed (PSL), afin d'inciter les fidèles à s'inspirer de ses valeurs.

Revenant sur les réalisations effectuées dans la cité religieuse, Daouda Sène a rappelé que suite au rappel à Dieu de Cheikh Mouhidine, en 2020, son fils ainé Cheikh Ibrahima Diallo a notamment entrepris la mise en valeur du mausolée de son père.

Il a également cité la réalisation d'une piste latéritique destinée à faciliter la circulation des personnes et des biens dans cette partie du département de Kaolack.

"Nous sommes dans une zone où les routes étaient très boueuses. La réalisation de cette piste a permis de faciliter les déplacements", a-t-il relevé.

Le membre du comité d'organisation a par ailleurs annoncé la réhabilitation prochaine d'une zâwiya dont les travaux avaient été entamés par Cheikh Mouhidine Samba Diallo, ainsi que la réalisation de nouvelles infrastructures.

Il a notamment évoqué la construction d'un cimetière et d'un marché, en plus d'autres équipements destinés à accompagner le développement de la cité religieuse.

"Ces infrastructures ont été lancées, et nous ne doutons pas qu'elles seront réalisées", a-t-il assuré.