Sénégal: Bignona - Darou Salam Cherif doit bénéficier du programme de modernisation des villes religieuses, selon un élu local

1 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Darou Salam Chérif — L'Etat doit inscrire Darou Salam Chérif, un foyer religieux du département de Bignona (sud), dans la liste des localités devant bénéficier du Programme national d'aménagement et de modernisation des villes religieuses, a plaidé Alassane Diatta, maire de la commune de Kataba 1, dont dépend ce village.

"Nous pensons que l'Etat doit inscrire Darou Salam Chérif dans la liste des localités devant bénéficier du Programme national d'aménagement et de modernisation des villes religieuses, au regard de l'importance qu'elle joue au sein de la Oumma islamique, à travers les enseignements qui y sont dispensés depuis plusieurs décennies", a-t-il dit.

L'édile intervenait à l'occasion de la cérémonie officielle de la ziarra annuelle de Cherif Cheikhna Cheikh Mahfouz Aïdara, lundi, en présence du ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, et de plusieurs autorités dont le gouverneur de la région de Ziguinchor, Mor Talla Tine.

Alassane Diatta a rappelé que la famille chérifienne de Darou Salam Chérif a beaucoup apporté à la communauté musulmane, à travers les enseignements de ses différents khalifes, sans compter sa contribution au développement économique du pays.

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Il a plaidé pour l'accompagnement de cette famille religieuse, avec la construction de la route qui mène à cette cité religieuse du département de Bignona, dont l'état est jugé "catastrophique".

"Darou Salam Chérif doit bénéficier du matériel agricole dont les populations ont besoin, de même que le khalife de la famille et ses disciples, pour développer l'agriculture. Ce village manque de tout, avec l'électricité qui ne peut pas couvrir tous les besoins des populations", a lancé Alassane Diatta.

Le maire a annoncé que la municipalité qu'il dirige envisage, l'année prochaine, de démarrer la réfection des différents mausolées du village, dont les études ont été faites par l'entrepreneur.

Des pèlerins venus des pays frontaliers, de la Gambie et de la Guinée Bissau notamment, ont assisté à la ziarra annuelle de Darou Salam Chérif, qui s'est tenue dimanche et lundi.

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