Togo: Le pays veut voir plus grand

Le débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies se tiendra du 22 au 28 septembre à New York, un rendez-vous annuel où les principaux dirigeants de la planète exposent leur vision à la tribune. Pour le Togo, cette session sera l'occasion de poursuivre sa campagne « Correct the Map », une initiative qui bénéficie du soutien de l'Union africaine.

Cette campagne vise à corriger les distorsions de la projection de Mercator, une carte du monde élaborée au XVIe siècle par le cartographe flamand Gerardus Mercator, à l'origine conçue pour faciliter la navigation maritime.

Le problème : cette projection agrandit artificiellement les régions proches des pôles - comme le Groenland, l'Amérique du Nord ou l'Europe - au détriment des zones équatoriales, dont l'Afrique.

Résultat concret : sur les cartes les plus couramment utilisées dans le monde, l'Afrique apparaît de taille comparable au Groenland, alors qu'elle est en réalité près de 14 fois plus vaste. Avec plus de 30 millions de kilomètres carrés, le continent africain est pourtant le deuxième plus grand du monde après l'Asie.

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Une initiative portée par le Togo et l'Union africaine

Mandaté par l'Union africaine, qui a adopté en septembre 2025 une résolution encourageant ses 55 États membres à abandonner la projection de Mercator, le Togo pilote cette campagne au niveau international, en s'appuyant sur des organisations comme Africa No Filter et Speak Up Africa. L'objectif : promouvoir l'adoption de projections cartographiques alternatives, comme la projection Equal Earth, jugées plus fidèles aux véritables proportions des continents.

« La taille du continent africain telle que nous la voyons sur le globe est géographiquement inexacte », avait déclaré le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, appelant à la « vérité scientifique ».

Pour les promoteurs de cette campagne, l'enjeu va bien au-delà de la cartographie : la manière dont les continents sont représentés influencerait durablement la perception que le monde a de leur importance réelle. « Lorsque l'Afrique est déformée sur une carte, elle est aussi diminuée dans les esprits », soutiennent plusieurs défenseurs de l'initiative.

Le Togo entend ainsi faire adopter, lors de cette session de l'Assemblée générale, une résolution invitant les États membres des Nations Unies à privilégier une représentation cartographique plus fidèle du monde, un défi diplomatique et institutionnel de taille, mais qui bénéficie déjà d'un large soutien au sein du continent africain.