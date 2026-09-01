Cote d'Ivoire: Brofodoumé/Attiékoi - La chefferie s'investit dans le bien-être des populations

Des femmes du village d'Attiékoi, dans la sous-préfecture de Brofodoumé (District d'Abidjan), savourent leur joie de voir de l'eau potable couler dans les robinets. D'autres, à travers un sketch, rappellent autrefois, la pénibilité des femmes à se rendre au lever du jour au marigot ou dans les puits avec des cuvettes, bidons... à la recherche de l'eau potable.

La chefferie d'Attiékoi n'a pas voulu passer sous silence les acquis. D'où la cérémonie de remise officielle d'infrastructures, le 29 août, réalisées au profit des populations. Koty Logbochi Anastasie, présidente de l'association des femmes du village, ne boude pas son plaisir.

« C'est soulageant. Car par le passé, il fallait se lever parfois à des heures indues pour se rendre sur des collines, souvent en saison pluvieuse pour recueillir de l'eau avant de vaquer à nos occupations. Cette année, la situation a changé. Par ailleurs, si le village est doté d'une unité de fabrication d'attiéké, cela contribuera à une vente à grande échelle de l'attiéké à Abidjan et dans les localités environnantes ».

Grâce au soutien des partenaires, des institutions publiques, des donateurs, des populations locales, des projets figurant dans le plan villageois de développement 2023-2026 ont été réalisés à hauteur de 271 221 800 FCfa dont 51 166 700 FCfa comme participation de la localité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ainsi, l'on note des travaux d'adduction en eau potable pour combler les attentes des uns et des autres depuis plus d'une dizaine d'années. Entre autres acquis, une ambulance pour le centre de santé, la construction et l'équipement d'un local pour abriter les services de la chefferie et de la radio locale, la construction d'une gare routière (véhicules, motos et tricycles), le reprofilage annuel des principales voies d'Attiékoi ( avec une contribution de 6 900 000 FCfa de la chefferie), la construction d'un nouveau centre de santé en voie d'achèvement.

Les réalisations socioéconomiques constituent une étape dans la marche de la communauté villageoise vers le mieux- être de tous, relève le chef de village, Atsin Hyacinthe. « C'est le fruit d'une vision partagée, d'un engagement collectif en faveur du progrès. J'appelle chacun à cultiver davantage l'esprit d'unité, de solidarité et de cohésion sociale. C'est ensemble que nous construirons un village prospère et attractif », a-t-il indiqué.

Gouléa Gabin, sous-préfet de Brofodoumé, a affirmé que l'acte de la chefferie montre que le développement local n'est pas seule l'affaire des pouvoirs publics. « La chefferie est un bel exemple à suivre à travers son plan de développement . Elle s'investit dans le bien-être des populations. J'encourage toutes les générations à s'inspirer de ce modèle. Ces réalisations sont le fruit d'un engagement, du sens de la responsabilité de la chefferie », a-il-fait savoir. Le sous-préfet a souligné sa volonté de toujours soutenir toutes les initiatives visant les investissements socioéconomiques. Pour lui, le développement doit être porté par l'ensemble des communautés en soutien aux actions de l'État.

Cette cérémonie placée sous le parrainage de la présidente du Sénat, Kandia Camara, s'est déroulée dans une ambiance festive.