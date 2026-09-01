Cote d'Ivoire: Ahoua Don Mello - 'Djédjé Mady incarne une génération de grands serviteurs'

Ahoua Don Mello, lors d'une tournée dans le Haut-Sassandra, est allé présenter ses condoléances à la famille d'Alphonse Djédjé Mady, haut cadre du Pdci-Rda (Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain), qui a tiré sa révérence le 23 août 2026, à 81 ans.

« J'ai tenu à me rendre à Gazéhio, sur la terre de mon regretté frère, feu Djédjé Mady Alphonse. Au-delà des divergences de chapelles, Djédjé Mady incarne une génération de grands serviteurs de la Côte d'Ivoire. Nos combats partagés, nos débats passionnés pour l'avenir de notre pays et notre foi commune dans le destin de la Nation ont tissé entre nous des liens civiques et fraternels que la mort ne saurait rompre », a indiqué Ahoua Don Mello dans un post publié sur sa page Facebook, le 29 août.

L'ancien vice-président du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI) s'est félicité de l'accueil chaleureux dans la pure tradition qui lui a été réservé.

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Faire une mise au point. C'est l'idée qui a gouverné sa tournée dans le Haut-Sassandra. Ahoua Don Mello a, lors de son offensive sur le terrain, marqué un arrêt dans la sous-préfecture de Nahio, située dans le département d'Issia. Là, il a dit avoir échangé avec les responsables locaux et les sympathisants de son entité politique en gestation, sur les raisons de sa brouille avec la direction de son ex- parti.

« De passage à Saïoua, au coeur du département d'Issia et de cette vaillante région du Haut-Sassandra, en marge de notre activité dans la sous-préfecture de Nahio, j'ai tenu à échanger directement avec les responsables locaux et les sympathisants de la commune. Cette rencontre fraternelle a été l'occasion d'une mise au point sans concession sur les récents événements politiques, notamment les élections de 2025, mais surtout d'analyser avec lucide rigueur les perspectives d'avenir qui s'ouvrent à notre mouvement », a-t-il fait savoir.

Ahoua Don Mello a, en outre, déclaré que « dans un esprit d'unité retrouvée et de vérité partagée, nous avons posé les jalons des batailles à venir et évalué les défis stratégiques qui nous attendent sur le terrain ». Il a aussi dit avoir saisi ce moment pour exprimer toute sa gratitude aux camarades pour l'immense travail accompli dans le Haut-Sassandra.