Cote d'Ivoire: WTPF-26 - Le pays défend sa candidature au Conseil de l'Uit à Nassau

Une délégation ivoirienne prendra part, du 2 au 4 septembre 2026 à Nassau aux, au 7e Forum mondial des politiques de télécommunication et des technologies de l'information et de la communication (Wtpf-26).

Selon le ministère de la Transition numérique et de l'Innovation technologique qui en fait l'annonce dans un communiqué publié le lundi 31 août 2026, sur ses plateformes officielles, la Côte d'Ivoire va y défendre sa candidature au Conseil de l'Union internationale des télécommunications (Uit).

Le communiqué indique également que ce forum "réunira des représentants des gouvernements, du secteur privé, du monde universitaire et des experts internationaux" autour des grandes questions liées à l'évolution du secteur.

À cette occasion, la délégation ivoirienne compte poursuivre les échanges avec les États membres et les partenaires de l'Uit "afin de présenter les priorités de la candidature de la Côte d'Ivoire". Une candidature adossée aux orientations nationales en matière de transformation numérique, notamment "le développement de l'inclusion numérique, le soutien à l'innovation technologique, l'accès des jeunes aux opportunités du secteur, ainsi que la réduction de la fracture numérique".

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Le communiqué souligne aussi qu'un retour de la Côte d'Ivoire au Conseil de l'Uit lui permettrait de "participer aux décisions relatives à la gouvernance internationale des télécommunications et des technologies numériques". C'est en cela que cette présence au Wtpf-26 s'inscrit dans la démarche engagée par Abidjan "pour affirmer sa présence dans les instances internationales du secteur du numérique".