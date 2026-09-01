Cote d'Ivoire: Nouveau concept - Serge Beynaud fait danser avec « Attraper pour laisser »

L'artiste-chanteur, Serge Beynaud n'a visiblement pas fini de faire parler les corps. Avec « Attraper pour laisser », son nouveau single, le chanteur ivoirien replonge dans ce qu'il maîtrise le mieux : une musique taillée pour la danse, portée par une mélodie accrocheuse et une interprétation reconnaissable entre mille.

Dévoilé le 16 août, le morceau, d'une durée de 2 min 44 s, s'inscrit dans la nouvelle série de sorties de l'artiste après « Changer de côté ». Il est publié sous le label Star Factory Music.

Dès les premières notes, Serge Beynaud installe une ambiance légère et festive. Fidèle à son univers, il privilégie l'efficacité mélodique et le rythme plutôt que la démonstration. « Attraper pour laisser » se présente ainsi comme un morceau pensé pour les pistes de danse, avec cette capacité propre au chanteur à transformer une expression populaire en refrain musical.

Le titre s'inscrit aussi dans la continuité d'un artiste qui, depuis ses débuts, a construit sa signature autour d'un coupé-décalé plus mélodique, moins porté sur la provocation et davantage soucieux de travailler les sonorités.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette identité musicale lui a permis de s'imposer durablement dans le paysage ivoirien et africain. Avec ce nouveau morceau, le « mannequin des arrangeurs » reste donc fidèle à sa recette : une mélodie immédiatement mémorisable, un rythme entraînant et cette touche de légèreté qui fait de ses chansons des compagnons naturels des fêtes et des nuits abidjanaises.

« Attraper pour laisser » vient ainsi ajouter une nouvelle pièce à la discographie de Serge Beynaud, quelques mois après la sortie de son album Créatair, paru en août 2025 et dont le titre « Attraper » figurait déjà parmi les 18 morceaux.