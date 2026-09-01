Algérie: De violents incendies frappent le nord-est du pays, le bilan officiel s'alourdit

L'Algérie fait face à une importante vague d'incendies de forêt qui a frappé plusieurs régions du nord-est du pays entre le 26 et le 30 août 2026. Les wilayas de Jijel, Béjaïa et Tizi Ouzou figurent parmi les zones les plus touchées par les flammes.

Les incendies, favorisés par des températures extrêmement élevées, dépassant localement les 45 °C, ainsi que par des vents violents, se sont rapidement propagés dans plusieurs zones forestières et habitées. Des villages ont été touchés, tandis que de nombreuses familles ont dû quitter leurs domiciles pour échapper aux flammes.

Au moins 12 morts selon le bilan officiel

Selon le dernier bilan officiel communiqué par les autorités, les incendies ont fait au moins 12 morts et 54 blessés. Les victimes ont notamment été enregistrées dans les wilayas de Jijel, Béjaïa et Tizi Ouzou. Les opérations de secours ont mobilisé les éléments de la Protection civile, alors que plusieurs foyers étaient encore actifs au plus fort de la crise.

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Ce bilan officiel est toutefois contesté par plusieurs sources. L'agence de presse italienne ANSA fait état de 69 morts pour le seul hôpital d'El Milia, dans la wilaya de Jijel. La commune de Djemaa Beni Habibi avance quant à elle un bilan de 73 morts, et certaines sources évoquent un total pouvant atteindre 150 morts. Le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Aït Messaoudène, a lui-même reconnu que le bilan était « très lourd », sans donner de chiffre précis.

La situation a conduit le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, à décréter trois jours de deuil national en hommage aux victimes.

Des milliers d'incendies recensés

L'ampleur de la catastrophe se mesure également au nombre de départs de feu enregistrés. Selon la Protection civile, plus de 2 000 incendies ont été recensés en une semaine à travers le pays.

À Jijel, l'une des zones les plus durement touchées, les flammes ont ravagé des espaces forestiers et atteint des zones habitées. Les habitants ont été confrontés à des scènes de destruction, avec des maisons endommagées et d'importantes superficies de végétation réduites en cendres.

Le gouvernement évoque des actes criminels

Au-delà des conditions météorologiques, les autorités algériennes soupçonnent également des actes volontaires derrière certains départs de feu. Plusieurs personnes soupçonnées d'avoir déclenché les incendies ont été arrêtées. Le président Abdelmadjid Tebboune a demandé un durcissement de la législation contre les personnes reconnues responsables d'incendies criminels.

Le gouvernement souhaite notamment modifier le Code pénal afin de permettre, dans certaines circonstances, le recours à la peine de mort contre les auteurs d'incendies volontaires. « On réinstaure la condamnation à mort pour les pyromanes », a déclaré Tebboune, qui a également affirmé qu'il y aurait exécution une fois les voies de recours épuisées pour les condamnés. Le ministre de la Justice doit présenter une proposition de modification législative d'ici au 15 septembre.

Cette annonce intervient alors que la peine capitale existe toujours dans la législation algérienne, mais qu'aucune exécution n'a eu lieu dans le pays depuis 1993. Sa mise en œuvre effective dépendra toutefois de l'adoption du futur texte par le Parlement et de décisions judiciaires définitives dans les affaires concernées.

Le président a par ailleurs promis que les familles ayant perdu leur logement, leur mobilier, leur bétail ou leurs arbres fruitiers seraient entièrement indemnisées par l'État avant le 15 septembre.

Une catastrophe qui relance le débat sur les moyens de prévention

Ces incendies relancent également les interrogations sur la capacité du pays à prévenir et à combattre les feux de forêt de grande ampleur. La combinaison des fortes chaleurs, de la sécheresse et des vents constitue un facteur aggravant dans la propagation des incendies.

La France a par ailleurs renouvelé sa disponibilité pour apporter son aide à l'Algérie face à cette situation.

Alors que les opérations de sécurisation et d'évaluation des dégâts se poursuivent, l'Algérie doit désormais faire face à une double urgence : venir en aide aux populations sinistrées et déterminer les causes précises des différents départs de feu.