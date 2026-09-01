Gabon: Coupe Bâne Bâ Bola - Bouyene FC entre dans l'histoire !

MOUNANA, 30 août 2026 -- Le stade de Mounana n'a pas désempli ce samedi. Pour la grande finale de la 3e édition de la Coupe Bâne Bâ Bola initiée par l'Honorable Rodrigue Bokoko, le football s'est invité à la fête, et la fête a répondu présent. Une finale à suspense, une ferveur populaire et un stade de Mounana en fusion.

Au bout du suspense, Bouyene Fc a décroché le trophée face à Bola Fc, au terme d'une séance de tirs au but irrespirable. Les deux équipes n'avaient pas réussi à se départager dans le temps réglementaire.

Il a fallu la lucidité des tireurs de Bouyene pour faire basculer la rencontre et écrire son nom en lettres d'or au palmarès.

Mounana, carrefour du sport et du rassemblement

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Venue de plusieurs quartiers et villages, la population a massivement répondu à l'appel. Le stade s'est transformé en tribune géante, aux couleurs des deux finalistes.

La finale a aussi pris une dimension institutionnelle. On notait la présence des Préfets des départements de la Lebombi-Leyou et de la Lekoko, du Maire Central de Moanda, du Maire de la Commune de Mounana, du Général Doudou Lengoma, des Forces de Défense Nationale et de plusieurs responsables d'administrations.

Une mobilisation qui confirme que la Coupe Bâne Bâ Bola est devenue, en trois éditions, un véritable espace de rencontre et de cohésion.

Quand le football rencontre la culture

Entre les arrêts de jeu et après le coup de sifflet final, la musique a pris le relais.

Amélie, la Voix Roc, a ouvert le show avec une énergie qui a mis le stade debout.

Puis Monique Youmangomo, figure emblématique des années 90 et voix du Groupe socioculturel Mikouagna de Mounana, a offert un moment de nostalgie et de fierté. Des décennies plus tard, elle a prouvé qu'elle n'a rien perdu : même punch, même voix, même capacité à faire vibrer le public.

L'unité au coeur du message

Parrain de cette 3e édition, l'Honorable Rodrigue Bokoko a salué l'engagement des équipes et l'esprit sportif qui a régné tout au long de la compétition. « L'unité et l'inclusivité doivent nous rassembler », a-t-il déclaré, inscrivant l'événement dans la dynamique portée par le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, en faveur du rassemblement national.

Une date à double symbolique

Organisée le 30 août 2026, la finale coïncidait avec la célébration du Coup de la Libération au Gabon. Sport, culture et mémoire se sont donc répondus pour une journée placée sous le signe du partage.

Au tableau d'honneur : Vainqueur : Bouyene Fc, champion de la 3e édition Finaliste : Bola Fc, sorti la tête haute après un parcours remarquable Gagnants : les supporters, repartis avec des souvenirs plein la tête

La Coupe Bâne Bâ Bola referme le chapitre de sa 3e édition. Mais à Mounana, une certitude demeure : le football a encore prouvé qu'il peut rassembler bien au-delà du terrain. Rendez-vous pour la prochaine édition.