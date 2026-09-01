Rwanda: Interdites de concert pour leurs tenues, des femmes fustigent une atteinte aux choix vestimentaires

Au Rwanda, un débat public alimente les discussions sur les réseaux sociaux depuis ce week-end sur les tenues des femmes, suite à de multiples incidents relayés pendant un concert où de nombreuses jeunes affirment avoir été interdites d'entrer en raison de leur apparence.

« La police menace de violences les femmes si elles ne rentrent pas se rhabiller », affirme une internaute. « On leur a demandé à toutes les deux de se couvrir les épaules et le ventre », écrit une autre, avec la photo de deux jeunes femmes, dont l'une a caché ses bras et son haut d'un large foulard.

Depuis le concert de la star tanzanienne Diamond Platnumz à la BK Arena, grande salle de Kigali, de nombreux messages publics dénoncent le refoulement de multiples jeunes femmes de l'événement en raison de vêtements jugés « trop dénudés ».

« Indécents »

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Un débat public avait été lancé au Rwanda il y a quelques semaines, quand le porte-parole de la police avait, en conférence de presse, affirmé que les autorités allaient surveiller bars et réseaux contre les comportements publics « indécents ».

Après ce week-end, de nombreuses jeunes Rwandaises dénoncent sur les réseaux sociaux un contrôle des choix vestimentaires des femmes.

Dans un message, la ministre de la Jeunesse affirme que ces discussions ne donnent pas le droit « d'humilier, de menacer ou de maltraiter qui que ce soit en raison de sa tenue ». Mais Sandrine Umutoni appelle la jeunesse à questionner ses choix et la sexualisation des corps féminins dans la mode, ajoutant que « la modernité ne signifie pas forcément l'effacement des cultures ».