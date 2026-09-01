Afrique: JM Tarente-2026 (aviron) - La Tunisie médaillée de bronze au deux de couple mixte poids léger

TUNIS/Tunisie — L'équipage tunisien composé de Mohamed Krimi et Khadija Krimi a décroché la médaille de bronze du deux de couple mixte poids léger, à l'issue de la finale A, disputée mardi dans le cadre du tournoi d'aviron des Jeux méditerranéens de Tarente-2026.

Le bateau tunisien a bouclé la course en 7:10.25, se classant troisième derrière les embarcations grecque (7:04.14) et italienne (7:08.67), offrant à l'aviron tunisien sa première médaille dans ces jeux, et à la Tunisie sa 20e dans cette édition (2 or, 6 argent et 12 bronze).

De son côté, le tandem Hani Sbeitia et Sara Zammali, engagé dans l'épreuve du deux de couple mixte, a terminé à la quatrième place de la finale A avec un chrono de 7:25.36. L'or est revenu au bateau grec (6:55.98), l'argent à la Croatie (6.03.32) et le bronze à l'Italie (7:08.14).

Plus tôt, le rameur tunisien Ghaith Kadri a terminé à la quatrième place de la finale A du skiff hommes poids léger, en bouclant la course en 7:36.69, derrière le Grec Petros Gkaidatzis, médaillé d'or (7:25.09), le Turk Ahmed Ali Kabadayi, médaillé d'argent (7:27.43) et l'Italien Luca Borgonovo, médaillé de bronze (7:29.40).

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Chez les dames, Selma Dhaouadi a fini à la 6e et dernière place de la finale A, en 9:03.61. La médaille d'or est revenue à la Grècque Zoi Fitsiou (8:11.67), qui a devancé sur le podium l'Algérienne Nihed Benchadli (8:26.89) et la Portugaise Ines Di Oliveira (8:31.03).

Les autres rameurs tunisiens, Mohamed Rayène Hafsa (skiff hommes) et Yosra Hedhli (skiff femmes) et se sont classés respectivement 2e et 3e des finales B.