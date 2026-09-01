Nigeria: Nouvelle saisie de captagon et autres drogues de synthèse

L'agence nigériane de lutte contre le trafic de stupéfiants a annoncé dimanche 30 août avoir saisi plus de 47.000 comprimés de captagon destinés au nord du pays, une région en proie à des violences jihadistes depuis plus de 17 ans.

Selon un communiqué du porte-parole de l'Agence nationale de lutte contre les stupéfiants (NDLEA), Femi Babafemi, un suspect, Akinbile Kazeem Aikins, a fait entrer depuis le Ghana quelque 47.200 pilules de captagon - une puissante drogue stimulante à base d'amphétamines de synthèse - ainsi que des « millions d'opioïdes » dissimulés dans du savon.

« Après son arrestation, Akinbile a affirmé qu'il devait livrer la cargaison dans le nord » du pays, a-t-il précisé, en estimant à 1,5 milliard de nairas (966.000 euros) la valeur marchande des drogues interceptées, rapporte l'Agence France presse.

En juillet dernier l'Agence nationale anti-drogue du Nigeria avait intercepté plusieurs milliers de kilos de substances illicites en une semaine. Deux mois plus tôt, quelque 2,4 tonnes de métamphétamines estimées à près de 480 milliards de nairas, soit plus de 300 millions d'euros, avaient déjà été découvertes dans le plus grand laboratoire de drogue clandestin durant le week-end du 16-17 mai.

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En septembre 2021, la NDLEA avait saisi 451.807 comprimés de captagon dans un port de Lagos (nord-ouest), la capitale économique. Elle en avait intercepté 10.000 autres en avril dans l'Etat de Kwara (centre), où des jihadistes présumés avaient tué en février au moins 165 personnes et en avaient enlevé un nombre indéterminé, lors de l'attaque d'un village. M. Babafemi avait expliqué à l'AFP lors d'un précédent entretien que les « terroristes et bandits » utilisent des drogues « afin de pouvoir mener leurs activités néfastes ».

« la drogue du jihad »

Le captagon, parfois appelé « la drogue du jihad » en raison de son utilisation présumée pour financer des activités extrémistes dans des zones de conflit, est devenu le principal produit d'exportation de la Syrie au cours de la guerre civile dans ce pays (2011-2024). Les bénéfices issus de son trafic ont constitué une source de financement-clé pour le gouvernement du président syrien déchu Bachar al-Assad (2000-2024).

Le Nigeria fait face à une insurrection jihadiste dans le nord-est depuis 2009, ainsi qu'aux violences exercées dans le nord-ouest et le centre par des bandes armées sans appartenance idéologique, qui pillent les villages, enlèvent contre rançon et taxent les agriculteurs et les mineurs.

Selon un rapport du cabinet SBM Intelligence publié le 26 août 2026, près de 6 millions de dollars (un peu plus de 5 millions d'euros) de rançons ont été versés aux groupes armés entre juillet 2025 et juin 2026. Un montant qui a triplé en un an. C'est en particulier le JAS, branche historique de Boko Haram, qui a engrangé les sommes les plus importantes, notamment grâce à deux kidnappings de masse dans le nord du pays.