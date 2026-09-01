Congo-Brazzaville: Musique - Plusieurs artistes sur scène au Jeef Monano

Après la réalisation des quatre dernières scènes, 9.4 Agences que dirige Homany Akanati produit le 5 septembre un All concert au Jeef Monano dans la commune de Kintélé.

Le choix pour 9.4 Agences de mettre sur scène plusieurs groupes est une façon de valoriser toute la musique en mouvement actuellement en République du Congo, notamment la rumba, l'afro, la mbokalisation, le coupé-décalé. Le public va vivre une belle sélection musicale avec plusieurs styles musicaux de toutes les générations.

Passeront tour à tour sur scène Eloko ya peuple, Double Zénith, Jumeaux service, Privat Kaparedji, Sony Master, Tonton Commissaire, Onhe Onich, Chady Mazakine, et Zewi Lashka. Pour Homany Akanati, après le All concert, 9.4 Agences va rester dans la même ligne de la production en mettant probablement sur scène la musique tradi-moderne et pourquoi pas le gospel, tout en mettant toujours en exergue la musique typique. «Je demande aux amoureux de la bonne musique, aux fans des artistes sur l'affiche, ainsi que ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de vivre des moments de détente mouvementés, d'être présents.

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Ça sera un live autour de la piscine de Jeef Monano, l'un des lieux référentiels de la promotion musicale en République du Congo. J'insiste sur l'apport des partenaires qui n'accompagnent jamais les activités des mécènes au niveau des produits locaux. C'est-à-dire que lorsque nous organisons un concert avec des artistes de chez nous, les partenaires ne se donnent jamais.

Curieusement, lorsqu'il s'agit des artistes en provenance d'autres cieux, ils viennent à la quatrième vitesse, oubliant que nous sommes des vrais consommateurs de leurs produits au moment où ces spectacles sont souvent organisés à 90% par des personnes qui ne sont pas dans le monde musical du 1er janvier au 31 décembre», a déploré le jeune producteur scénique.

Par ailleurs, le manager de 9.4 Agences pense que la musique congolaise continuera à donner le meilleur d'elle-même et, surtout, les mécènes soutiendront les organisateurs des événements musicaux afin de continuer à promouvoir cet art. «J'en profite de cette occasion pour informer les touristes que juste après la grande kermesse nautique "Loyengé na fleuve" du 16 août dernier marquant les 66 ans de l'indépendance de notre pays, 9.4 Agences organise la grande kermesse nautique "Bye bye vacances" sur le banc de sable du majestueux fleuve Congo en face des "Tours jumelles" à trois minutes de traversée avec le même coup que "lipanda", une façon de leur donner l'occasion de boucler les vacances en famille.

Il y aura plusieurs jeux sur le banc de sable y compris le barbecue, la musique, la danse, etc.», a-t-il annoncé. Notons que, depuis juin, 9.4 Agences a produit les artistes Doudou Copa le 7 juin; Roga Roga, le 5 et le 26 juillet; Blanco du pouvoir, le 25 juillet toujours au Jeef Monano.