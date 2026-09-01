Congo-Brazzaville: Mairie du pays- Boris Rodolphe Ngandza entend respecter les textes régissant la territoriale

Le nouveau secrétaire général du Conseil départemental et municipal de Brazzaville, Boris Rodolphe Ngandza, qui a pris officiellement ses fonctions le 28 août, s'est engagé solennellement à inscrire son action dans le strict respect de la hiérarchie et des textes régissant la territoriale.

La cérémonie de passation de service entre les secrétaires généraux du Conseil départemental et municipal de Brazzaville sortant, Reine Chance Coddy Sakey, et entrant, Boris Rodolphe Ngandza, a été supervisée par le secrétaire général du département de Brazzaville, Thévy Duvel Mongouo Wando. Exprimant sa reconnaissance au président de la République, au Premier ministre ainsi qu'au ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le nouveau secrétaire de la mairie de Brazzaville les a rassurés qu'il donnera le meilleur de lui-même dans l'accomplissement de cette nouvelle fonction.

« Le secrétariat général dont je vais assurer les fonctions, dès aujourd'hui, est le coeur de l'administration municipale. Or, nous le savons bien, une administration ne vaut que ce que valent les personnes qui l'animent, et n'a sa raison d'être, qu'à partir du moment où elle s'inscrit dans la logique de satisfaction de l'intérêt général. C'est dans cette optique que je suis appelé à travailler pour le bien-être des Brazzavilloises et Brazzavillois », a rappelé Boris Rodolphe Ngandza, précisant que chaque agent de cette administration municipale a l'obligation de donner le meilleur de lui-même pour satisfaire les besoins des usagers.

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L'ancien secrétaire général du département de la Cuvette est un cadre connu du Conseil départemental et municipal de Brazzaville. Boris Rodolphe Ngandza y a successivement évolué comme consultant en administration au secrétaire général, directeur départemental de la Fonction publique territoriale et des collectivités locales, chef de mission de contrôle du personnel en vue de l'obtention d'un fichier fiable du personnel pour la maîtrise de la masse salariale. Il fut également membre de la commission chargée de dénicher les fuites de la recette municipale. « Je suis un enfant qui revient chez lui, qui revient dans sa maison », a-t-il lancé.

Il a également rassuré le président du Conseil départemental et municipal de Brazzaville, en dépit des imperfections inhérentes à toute oeuvre humaine, de sa parfaite collaboration et de son total dévouement au service de l'ensemble des citoyens de Brazzaville. S'adressant à ses collaborateurs, le nouveau secrétaire général leur a demandé d'oeuvrer ensemble dans une collaboration sincère et franche, en cultivant l'amour du travail bien fait. Il a, par ailleurs, rendu un hommage mérité à son prédécesseur pour le travail accompli. « Je solliciterai, comme vous l'avez dit, votre contribution toutefois que le besoin se fera sentir, car nous sommes tous de la territoriale. Ainsi, nous conserverons les acquis et en même temps nous impulserons une nouvelle dynamique qui s'inscrit dans le droit fil de l'accélération de la marche vers le développement, pour le bien-être des Congolais en général et de la population de Brazzaville en particulier », a-t-il conclu.

Passant le témoin à son successeur, Reine Chance Coddy Sakey a rappelé les quelques progrès enregistrés sous sa gestion. Il s'agit, entre autres, du recrutement des agents de la police municipale et la prise en charge des retraités de la mairie à la Caisse nationale de sécurité sociale. « Aujourd'hui, je passe le témoin à un frère. Un jeune remplace un jeune, c'est la jeunesse qui gagne. Je vais le coeur net parce que je sais qu'il n'y aura pas de problème. Toutes les fois que le besoin se présentera, ne manquez pas, monsieur Boris, de faire appel à moi », a déclaré l'ancienne secrétaire générale de Kintélé, souhaitant bon vent au nouveau promu.