Congo-Brazzaville: BEPC 2026 - La Lékoumou en tête avec 86,57 %

La session 2026 du brevet d'études du premier cycle (BEPC) a livré son verdict, le 31 août, à Brazzaville. Au terme de la délibération, le taux de réussite national s'établit à 67,95 %, marquant une étape importante pour le système éducatif congolais.

Ces résultats témoignent, sans nul doute, les efforts continus menés pour l'optimisation de la qualité des apprentissages et de la rigueur dans l'évaluation. À l'échelle des départements, la compétition a mis en lumière des dynamiques territoriales contrastées mais globalement encourageantes.

C'est le département de la Lékoumou qui a, en effet, décroché la première place du podium national en affichant un taux de réussite impressionnant de 86,57 %.

Pour rappel, cette session avait mobilisé plus de 130 000 candidats répartis sur l'ensemble du territoire national. La publication de ces résultats et la mise en lumière de scores élevés dans plusieurs départements du pays confirment la résilience de l'école congolaise, tout en traçant de belles perspectives pour les futurs lycéens appelés à intégrer les cycles d'enseignement secondaire supérieur et technique avec plus d'abnégation.

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Il sied de noter que tous les départements ont dépassé le taux de 50% d'admission. Les grandes villes qui concentrent un grand nombre des candidats n'ont pas pu faire face aux collèges de l'hinterland. Brazzaville, par exemple, a occupé la septième place.