Congo-Brazzaville: Marchés publics - Le pays valide son manuel de procédures de contrôle à priori

La direction générale de contrôle des marchés publics a organisé, le 29 août, à Kintélé, avec l'appui de la Banque mondiale, un atelier spécial pour valider son manuel de procédures de contrôle à priori des marchés publics. L'initiative vise à améliorer les procédures de passation des marchés afin de mieux sécuriser la commande publique.

L'atelier se tient dans le cadre de la mise en oeuvre du projet « Accélérer la gouvernance institutionnelle et des réformes pour un fonctionnement durable des services » (Pagir), à travers son volet « Programme pour les résultats ». Il a réuni une trentaine d'experts dans le domaine venus de toutes les administrations publiques impliquées dans le processus de contrôle et de passation des marchés publics.

A l'issue de la formation, ces derniers acquerront de nouvelles aptitudes leur permettront d'assainir le processus de passation des marchés publics en République du Congo.

L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des réformes engagées par le gouvernement visant à améliorer la gouvernance des finances publiques et renforcer la performance du système national des marchés publics.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'objectif principal de cet atelier est de doter la République du Congo d'un outil de référence en la matière, lui permettant de rendre le contrôle à priori plus clair, plus homogène, plus prévisible et orienté vers la performance.

A terme, le manuel à établir devra permettre, entre autres, d'harmoniser les pratiques de contrôle, de clarifier les rôles et responsabilités des acteurs, d'améliorer la qualité des dossiers et de renforcer la traçabilité des opérations. Il contribuera aussi à réduire les délais de traitement, à prévenir les risques d'irrégularités, ainsi qu'à renforcer la transparence et l'efficacité de la commande publique.

Ouvrant les travaux, le directeur général du contrôle des marchés publics, Joël Ikama-Ngatsé, a rappelé à tous l'enjeu du contrôle à priori. « Le contrôle à priori occupe une place essentielle dans la sécurisation des procédures de passation des marchés publics. Il contribue à prévenir les irrégularités, à assurer le respect du cadre juridique et règlementaire, à améliorer la transparence, l'efficacité et la qualité de la commande publique.

Ce document a vocation à constituer un outil de référence pour les agents et les cadres chargés de l'examen des dossiers soumis à la DGCMP », a-t-il souligné.