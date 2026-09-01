Congo-Brazzaville: Le nombre de cas confirmés d'ébola en hausse

1 Septembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Xinhua

En République démocratique du Congo (RDC) le nombre de cas confirmés d'ébola a dépassé les 6 000, avec près de 3 000 décès, selon les derniers chiffres publiés lundi par les autorités sanitaires du pays.

En date du 29 août, la RDC a enregistré 6 041 cas confirmés dans six provinces, dont 2 911 décès, portant le taux de létalité global à 48,2%, selon les autorités sanitaires. Au total, 1 366 patients ont guéri.

L'épidémie touche désormais 60 zones de santé dans les provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, du Haut-Uélé, du Bas-Uélé et de la Tshopo.

Déclarée en mai, l'épidémie actuelle est depuis devenue la plus importante et la plus meurtrière jamais enregistrée en RDC, ainsi que la deuxième plus importante au monde, derrière l'épidémie qui avait frappé l'Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016.

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