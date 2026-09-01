Congo-Brazzaville: CCEC Bouemba - Les premiers crédits octroyés

La Caisse congolaise d'épargne et de crédit (CCEC) a franchi une nouvelle étape de son implantation dans le district de Bouemba avec le début effectif de l'octroi des crédits le 26 août. Une première cohorte de 200 bénéficiaires, sur les 400 ciblés, est concernée par cette phase destinée à soutenir les activités génératrices de revenus.

Le programme de la CCEC à Bouemba se déployera sur quatre axes : Bouemba-Matadi, Ondaba-Ngafoula, Engakou-Ossio et Mpounou-Obaba. Pour le directeur général de la CCEC Microfinance, Blaise Noël Ekouerembaye, cette initiative traduit la volonté de rapprocher les services financiers des populations rurales. « La Caisse congolaise d'épargne et de crédit se réjouit d'aller vers la population rurale. Parce que tout ne doit pas se passer seulement en ville », explique-t-il.

Portée par Rudy Stéphen Mpiere Ngouamba, président d'honneur de la fondation Coeur Angélique, avec l'appui du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement, cette action de la CCEC ne s'est pas faite au pif. Elle repose sur une connaissance préalable des réalités locales. « Nous avons essayé de voir avec les paysans quels étaient leurs besoins. Chacun nous a décliné son cahier des charges.

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Et nous avons regardé avec le peu de moyens que nous avons », précise le responsable, avant d'ajouter : « Nous avons donc décidé aujourd'hui de pouvoir passer à l'acte avec notre point de crédit ».

Les financements prennent notamment en compte les principales activités économiques pratiquées dans le district à savoir l'agriculture, la pêche et les petits commerces. La microfinance entend ainsi adapter ses mécanismes aux réalités du terrain, notamment en matière de garanties et de remboursement. « Dès lors qu'il s'agit du crédit, ça veut dire que nous aurons des remboursements.

Nous nous sommes efforcés à trouver des moyens pour le remboursement », a rappelé Blaise Noël Ekouerembaye, tout en assurant que les intérêts appliqués ne sont pas destinés à alourdir la charge des bénéficiaires. Dans le même élan, il a exhorté les bénéficiaires à ne pas utiliser les fonds reçus pour des besoins personnels ou des ristournes mais à en faire bon usage pour la croissance de leurs activités économiques.

Du côté de la population, cette première opération est accueillie comme une réponse concrète à un besoin de financement. « L'implantation de la microfinance grâce à la Fondation Coeur Angélique me permettra d'acquérir plus de terre et d'augmenter mes productions », a confié Prisca Ngolo, cultivatrice de manioc au village Otsouli.

Cette étape a également coïncidé avec le lancement effectif des travaux de construction du collège d'enseignement général de Bouemba, don de la Fondation Coeur Angélique, après la pose de la première pierre le 10 août dernier. Pour Bernard Lebonzi, habitant de Matadi, « la concrétisation des initiatives annoncées ne s'est pas fait attendre et pour la population du district de Bouemba c'est un vrai soulagement ». De son côté, Claver Akouala se réjouit pour toutes ces actions qui « mettent aujourd'hui davantage notre localité en valeur ».

À travers ces deux initiatives, le district bénéficie ainsi d'un double accompagnement : le soutien à l'activité économique par l'accès au crédit et le renforcement des infrastructures éducatives.