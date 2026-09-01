Congo-Brazzaville: Diaspora - Les Congolais de l'Allemagne célèbrent autrement le 66e anniversaire de l'indépendance

Les Congolais relevant de la juridiction de l'ambassade de la République du Congo en Allemagne ont célébré, le 29 août à Berlin, le 66e anniversaire de l'indépendance nationale dans une atmosphère empreinte de convivialité, de patriotisme et de partage.

Organisée sous le haut patronage de la cheffe de la mission diplomatique, Édith Itoua, la rencontre a été ouverte aux compatriotes de l'Autriche, de la Bulgarie, de la Pologne, de la République tchèque, de la Slovaquie et de la Hongrie.

Cette initiative, qui intervient dans le prolongement du défilé militaire et civil organisé sur le boulevard Alfred-Raoul à Brazzaville, a permis aux participants de se retrouver autour des valeurs d'unité et de fraternité, à l'occasion de la célébration de l'accession du Congo à la souveraineté nationale.

Retrouvailles et partage

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La rencontre a été marquée par des retrouvailles, des échanges et la création de nouvelles amitiés entre compatriotes établis dans différents pays d'Europe centrale et germanique.

Dans une ambiance chaleureuse et authentiquement congolaise, les participants ont exprimé leur satisfaction de prendre part à cette journée à caractère patriotique. La célébration a ainsi mêlé fierté nationale, convivialité et attachement aux valeurs culturelles du Congo.

L'ambassade, « maison commune » des Congolais

Dans son discours de bienvenue, Édith Itoua a rappelé que l'ambassade constitue la « maison commune » de tous les Congolais. Elle a invité les compatriotes à ne pas hésiter à se rendre dans cette représentation diplomatique afin d'y obtenir les documents, informations et accompagnements administratifs nécessaires.

La cheffe de mission a, par ailleurs, souligné l'engagement des personnels diplomatiques, technique et local à fournir un service de qualité, conformément à la mission dévolue à l'État.

Une ambiance aux couleurs du Congo

Comme le veut la tradition, la réception a été agrémentée de mets typiquement congolais, permettant aux participants de renouer avec certaines saveurs du terroir.

La musique congolaise a également occupé une place importante au cours de la rencontre. Les rythmes diffusés ont rapidement entraîné les invités dans une ambiance festive, certains esquissant quelques pas de danse.

L'ambassade, un point d'ancrage pour la communauté

Au-delà de son caractère festif, cette célébration a permis de rappeler l'importance des liens entre la communauté congolaise établie en Europe et les institutions nationales. En réunissant les Congolais relevant de sa juridiction, l'ambassade de la République du Congo en Allemagne a réaffirmé sa vocation de point d'ancrage, de soutien et de rassemblement pour les compatriotes vivant loin de leur pays.

La célébration du 66e anniversaire de l'indépendance s'est ainsi inscrite dans une double dimension : la commémoration de l'histoire nationale et le renforcement des liens entre Congolais autour de leur identité et de leur patrimoine commun. Elle aura également constitué une occasion pour les participants de réaffirmer leur attachement au Congo et de regarder ensemble vers l'avenir.