Sénégal: Le mausolée de Cheikh Mouhidine Samba Diallo, principale attraction du Gamou de Médinatoul Dieylani

Médinatoul Dieylani (Kaolack) — A Médinatoul Cheikh Abdou Khadre Dieylani, tout converge vers le mausolée de Cheikh Mouhidine Samba Diallo, fondateur de cette cité religieuse devenue l'un des principaux lieux de rassemblement de la région de Kaolack (centre). La ferveur des fidèles venus de toutes les localités du Sénégal et d'horizons divers renseigne sur l'importance de la quête spirituelle qui les a conduits en ces lieux.

Dès les premières heures de la journée, les abords du mausolée grouillent de monde avec l'arrivée des fidèles, certains à pied, d'autres à bord de véhicules, pour accomplir leur ziarra.

Dans le silence du recueillement, les uns font des prières, tandis que d'autres se recueillent devant le mausolée.

Pour ces visiteurs, le déplacement à Médinatoul Dieylani est avant tout une démarche spirituelle, mais aussi un moment de communion et de retrouvailles.

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Aliou Sow, venu effectuer son ziarra, ne cache pas de l'importance qu'il accorde à cette visite dans cette cité fondée par Cheikh Mouhidine Samba Diallo.

Son regard se pose ensuite sur la foule qui continue d'affluer, se réjouissant de cette mobilisation autour du Mawlid commémorant la naissance du Prophète de l'islam.

Un peu plus loin, Aboubacar Seydi vient lui aussi de terminer son ziarra. Le Gamou de Médinatoul Dieylani, dit-il, est un moment spécial pour les disciples de Mouhidine Samba Diallo.

Pour lui, l'affluence enregistrée autour du mausolée traduit la place qu'occupe Cheikh Mouhidine Samba Diallo dans le coeur de nombreux fidèles.

Younouss, rencontré parmi les nombreux pèlerins, insiste pour sa part sur la dimension spirituelle de ce déplacement.

Il se dit également impressionné par la diversité des pèlerins rencontrés à Médinatoul Dieylani et la dimension spirituelle des lieux.

Dans cette cité religieuse où se mêlent prières et chants religieux, le mausolée de Cheikh Mouhidine Samba Diallo reste l'un des principaux points de convergence du Gamou célébré dans la nuit du lundi à mardi dans cette cité religieuse.