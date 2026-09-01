Sénégal: L'ANAQ-Sup veut contribuer au renforcement des capacités de l'ISRA

Dakar — L'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (ANAQ-Sup) entend accompagner l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) dans l'évaluation de ses structures et laboratoires, en vue contribuer à la reconnaissance de ses services et de renforcer sa capacité à développer des partenariats, a-t-on appris mardi de la première structure.

Cet engagement résulte d'une visite de l'ANAQ-Sup et de son secrétaire exécutif à l'ISRA, dans le cadre de sa démarche de proximité avec les acteurs de la recherche.

"L'ANAQ-Sup entend ainsi accompagner l'ISRA dans une dynamique d'évaluation de son institution, mais également dans la réflexion autour de l'évaluation de ses différentes structures et laboratoires", rapporte un communiqué.

"Cette démarche revêt un intérêt particulier dans un contexte où la reconnaissance de la qualité des structures de recherche constitue un facteur important pour renforcer leur crédibilité, leur visibilité et leur capacité à développer des partenariats, notamment avec les organismes de financement de la recherche", ajoute le texte, rendant compte de cette visite conduite le 28 août dernier par le secrétaire exécutif de l'ANAQ-Sup, le professeur Massamba Diouf.

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Elle a permis aux deux institutions d'échanger sur les enjeux liés à l'assurance qualité dans le domaine de la recherche, à l'évaluation des structures de recherche ainsi qu'aux perspectives de collaboration.

La visite de l'ANAQ-Sup à l'ISRA a également fait ressortir "la nécessité de dépasser les cloisonnements entre les universités et les organismes de recherche afin de favoriser davantage les collaborations interdisciplinaires et transdisciplinaires", poursuit le communiqué.

Selon la même source, le secrétaire exécutif de l'ANAQ-Sup "a indiqué la volonté de l'Autorité d'engager rapidement les prochaines étapes [de cette coopération] avec les équipes de l'ISRA, notamment à travers des échanges techniques destinés à mieux outiller l'Institut en vue de son processus d'évaluation".

L'ANAQ-Sup souhaite davantage s'appuyer sur les compétences disponibles au sein des institutions nationales de recherche pour ses différentes missions d'évaluation. Les chercheurs et experts de l'ISRA pourraient ainsi contribuer aux processus d'évaluation conduits par l'ANAQ-Sup dans leurs domaines de spécialité, indique le communiqué.

Le directeur général de l'ISRA, Moustapha Guèye, a salué cette démarche et souligné l'importance pour l'institut qu'il dirige de renforcer la reconnaissance de ses capacités scientifiques, notamment celles de ses laboratoires et équipes de recherche, rapporte le texte.

Il rappelle que l'ISRA dispose d'importantes ressources scientifiques et techniques et mène des recherches dans plusieurs domaines, notamment la production végétale, la foresterie, l'agroalimentaire, la santé animale et l'environnement.

"Au-delà de l'évaluation et de la reconnaissance des structures de recherche, les échanges ont fait ressortir plusieurs perspectives de collaboration entre les deux institutions. Celles-ci pourraient notamment concerner le renforcement des capacités, la valorisation des formations, la recherche et la production d'outils d'aide à la décision publique", peut-on lire.

L'ANAQ-Sup a par ailleurs "souligné l'importance de développer des approches interdisciplinaires autour des grandes problématiques de développement, à l'image des enjeux liés à la santé humaine, à la santé animale et à l'environnement, dans une perspective « One Health »", signale la même source, insistant sur "la volonté partagée de l'ANAQ-Sup et de l'ISRA de contribuer au renforcement de la qualité, de la visibilité et de l'impact de la recherche au Sénégal".