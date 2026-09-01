Sénégal: Le territoire sénégalais, une destination majeure pour espèces migratrices (Experte)

Ndangane (Fatick) — Le Sénégal est une destination majeure pour les oiseaux et autres espèces migratrices, qui peuvent trouver à travers le pays des sites stratégiques permettant aux animaux sauvages de jouer leur rôle écologique qui leur est dévolu, a indiqué la coordinatrice de programmes à l'ONG Wetlands International, Khady Guèye.

"Le Sénégal est une destination majeure pour les oiseaux et autres espèces migratrices, parce que le pays dispose de plusieurs sites stratégiques qui leur permettent de jouer leur rôle écologique", a-t-elle notamment déclaré.

Mme Guèye intervenait lors d'un atelier de renforcement des capacités sur la communication environnementale, une rencontre organisée à Ndangane, dans la région de Fatick (centre-ouest), à l'intention des professionnels des médias et des créateurs de contenus.

Cette session de deux jours (31 août -1er septembre) portait sur le thème "Communiquer pour la nature : renforcer le rôle des médias et des créateurs de contenus dans la conservation des zones humides, des oiseaux migrateurs et l'action climatique".

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Elle a été initiée par Wetlands International Afrique-Côte occidentale et Golfe de Guinée, en collaboration avec BirdLife International, avec l'appui de l'Initiative internationale pour le Climat (IKI).

La rencontre a pour but d'accompagner les professionnels des médias dans la production de contenus fiables, accessibles, attractifs et fondés sur des informations scientifiques crédibles, ont indiqué les initiateurs dans les termes de référence de l'atelier.

Elle vise aussi à permettre au Sénégal de disposer de sites potentiellement aptes à accueillir les oiseaux migrateurs afin de pouvoir tirer profit du rôle qu'ils peuvent jouer dans la préservation de l'écologie, a indiqué Khady Guèye, par ailleurs experte en ornithologie.

"Pour la conservation de la nature, la sensibilisation constitue un maillon essentiel pour inciter les communautés à un changement de comportement, un processus progressif qui nécessite de la patience pour être durable, avec des actions communautaires concertées", a-t-elle insisté.

Les communautés ne sont pas seulement bénéficiaires de la conservation, elles sont aussi des "acteurs essentiels" de la gestion des écosystèmes, a ajouté Khady Guèye, accréditant l'idée que conservation et développement durable vont de pair.

"La conservation doit se faire pour les communautés et par les communautés qu'il faut impliquer et sensibiliser davantage jusqu'à ce qu'elles comprennent les véritables enjeux qui en sont liés. Surtout que le contexte socioéconomique peut rendre difficile le volontariat dans les activités de conservation", a-t-elle fait valoir.

"Le Sénégal, qui accueille de nombreuses espèces migratrices venues d'Europe et de régions plus septentrionales, dispose de zones humides côtières et continentales offrant des sites d'alimentation, de repos et d'hivernage", a-t-elle fait savoir

Elle assure que le Delta du Saloum constitue un ensemble d'habitats particulièrement important pour les oiseaux d'eau, avec des vasières, bolongs, mangroves, tannes et lagunes qui contribuent à cette diversité d'habitats.

Il y a toutefois que la destruction et la dégradation des zones humides représentent des menaces pour les oiseaux migrateurs, au même titre que l'urbanisation, la pollution et l'accumulation des déchets, la perturbation et l'exploitation excessive des ressources naturelles, la modification des régimes hydrologiques, le changement climatique, l'érosion et la perte d'habitats côtiers.