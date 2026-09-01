Congo-Kinshasa: Rentrée scolaire timide Beni - Les écoles renforcent les mesures préventives contre Ebola

1 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

À Beni, dans la province du Nord-Kivu, la rentrée scolaire de ce mardi 1er s'est déroulée de façon timide. Dans plusieurs établissements publics, conventionnés et privés, le nombre d'élèves présents en classe pour cette première journée s'est révélé particulièrement faible, alors que de nombreux parents continuaient d'effectuer les démarches d'inscription.

La prévention sanitaire au coeur de la journée

Bien qu'il soit difficile d'établir un lien direct entre cette faible affluence et la situation sanitaire, la ville demeure sous haute vigilance face à la maladie à virus Ebola. Pour parer à tout risque de propagation en milieu scolaire, les responsables d'établissements ont mis l'accent sur la prévention en installant des dispositifs de lavage des mains et en organisant des séances de sensibilisation dès les premières heures de cours.

Soeur Lucie Kavugho, directrice du complexe scolaire Marie Correncon de Beni, explique la stratégie d'hygiène mise en place pour sécuriser la communauté éducative : « En toute conscience, nous savons que la maladie est déjà là. Et nous avons l'obligation de nous protéger nous-mêmes, de protéger les enfants mais aussi toute personne qui fréquente notre école.

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C'est pour cela que nous avons commencé par une sensibilisation à travers une causerie morale depuis ce matin. Nous avons également installé des dispositifs de lavage des mains et nous demandons aux élèves de respecter les règles d'hygiène, notamment le lavage régulier des mains afin de se protéger et de protéger les autres. »

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