Congo-Kinshasa: La rentrée scolaire marquée par une reprise timide et des difficultés financières au pays

La rentrée des classes s'est déroulée de manière timide ce lundi 1er septembre 2026 dans plusieurs établissements de Kinshasa. Lors d'une ronde effectuée dans quelques écoles publiques de la capitale, les corps professoral et administratif étaient au complet dès ce premier jour pour accueillir les élèves.

Toutefois, la présence des écoliers en classe et sur les grands axes de la ville reste très progressive.

Des contraintes économiques qui freinent le retour en classe

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Cette reprise au rythme ralenti, observée traditionnellement au début de chaque année scolaire, s'explique par une combinaison de facteurs économiques, logistiques et sociaux. En raison d'un contexte social difficile, de nombreux parents affirment éprouver des difficultés pour acheter les fournitures scolaires de leurs enfants.

Pourtant, dans les établissements visités comme l'école primaire EP Barumbu I, les enseignants ont répondu présents et ont entamé les premiers cours conformément au calendrier officiel. L'un des enseignants de cet établissement témoigne des conditions de ce lancement :

« L'esprit du calendrier est là, il a été prévu que les enfants rentrent le 1er septembre. Les enseignants et tout le monde sont là, nous sommes là, sauf que la rentrée est trop timide : ce matin, nous n'avons enregistré qu'une quinzaine d'élèves. »

Contraste entre le privé et le public

L'affluence s'avère plus soutenue dès ce premier jour dans les écoles privées agréées que dans certaines écoles publiques, où le retour des élèves s'échelonnera sur toute la première semaine.

Au Collège catholique Cardinal Etsou, où la mobilisation du personnel est également effective, les élèves présents invitent leurs camarades à ne pas tarder. Une élève de cet établissement exprime sa joie de reprendre les cours et lance un appel :

« Il faut seulement venir, parce qu'on ne sait jamais. Les cours qui commencent au début, c'est vraiment le plus important. »