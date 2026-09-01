Congo-Kinshasa: Plaidoyer pour le désenclavement de la province de la Mongala

« Mongala oubliée : notre manioc, notre riz, notre arachide pourrissent à cause des routes ». C'est le titre d'une tribune publiée par le politologue Reagan Emomo. Dans ce texte, il attire l'attention sur les difficultés auxquelles est confrontée la province de la Mongala, notamment en raison du mauvais état de la Route nationale numéro 6 et de plusieurs routes de desserte agricole.

Cette situation complique l'évacuation des produits agricoles vers les centres de consommation, selon Reagan Emomo. Le manioc, le maïs, le riz, le haricot et d'autres récoltes peinent à quitter les villages, faute de moyens de transport et de routes praticables.

Conséquence, poursuit-il : une partie de la production se détériore sur place, tandis que les prix des denrées alimentaires augmentent sur les marchés :

"À Lissala, à Bumba et à Bongandanga, la vie quotidienne de nos compatriotes est devenue extrêmement difficile. Nos mamans, nos jeunes sont en train de manquer de tout. Les routes sont impraticables, les hôpitaux sont vétustes, les écoles sont mal équipées, l'aérodrome de Lisala est délabré et presque sans asphalte".

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Reagan Emomo déplore également le chômage de jeunes qui a atteint "un niveau inquiétant. L'accès à l'eau potable est insignifiant, les services publics sont défaillants, l'électricité est quasi inexistante".

Il se demande si le Gouvernement central a oublié les habitants de cette partie du pays. Il appelle les autorités à trouver une solution urgente à cette situation.

"Je suis à Lisala, tout ce que je vis, c'est inadmissible ! La province marque de tout. Comment peut-on imaginer une province comme la nôtre, qui a plus de 58 kilomètres carrés, n'a même pas un kilomètre de route asphaltée. C'est lamentable !", regrette-t-il.